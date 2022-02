Kiew/Schkeuditz

Die weltweit einzige Antonov AN-225, das längste und schwerste Flugzeug der Welt, wurde offenbar auf dem Kiewer Frachtflughafen Hostomel zerstört. Das wird in den sozialen Medien und auf verschiedenen Flugportalen berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es aber bis zum Donnerstagabend nicht. Der amerikanische Sender CNN bestätigt allerdings die Angriffe auf den Flughafen. Auch entsprechende Videos zeigen russische Kampfhubschrauber, die nach Hostomel fliegen.

Mehr als 30mal auf Flughafen Schkeuditz Gast

Die AN-225 war bereits mehrmals auf dem Schkeuditzer Flughafen zu Gast – insgesamt mehr als 30mal. Der letzte Besuch war im Januar. „Das war allerdings nur eine Zwischenlandung auf dem Weg nach Kanada“, erklärt Flughafensprecher Uwe Schuhart. Im Dezember sei die Antonov, die auch den Namen „Mrija“ trägt, was übersetzt „Traum“ bedeutet, dagegen zweimal am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. Im Bauch hatte sie mehr als eine Million Corona-Tests. „Ich habe auch gehört, dass sie zerstört sein soll“, so Schuhart auf Nachfrage. Eine Bestätigung habe er allerdings auch nicht. „In nächster Zeit waren keine Besuche der AN-225 in Schkeuditz geplant“, sagt er auf Nachfrage.

Seit 5. Februar im Kiew im Hangar

Der Kiewer Airport Hostomel ist der Heimathafen der Antonov. Seit 5. Februar befand sich die „Mrija“ laut Experten dort in ihrem Hangar. Dass die AN-225 derzeit in Kiew am Boden ist, bestätigt auch Flughafensprecher Schuhart. Nach den ersten Meldungen über eine mögliche Zerstörung war die Webseite flightradar24.com, auf der die Position sämtlicher Flugzeuge angezeigt wird, zeitweilig vollständig überlastet. Zunächst berichtete das österreichische Luftfahrtmagazin Austrian Wings von einem möglichen Schaden der Antonov. Auf einer Facebook-Fanseite kochten schnell die Spekulationen hoch, die Kommentarfunktion aller entsprechenden Beiträge wurde deaktiviert.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die AN-225 wurde 1988 fertiggestellt und eigentlich für den Transport der russischen Raumfähre Buran gebaut. Geplant waren ursprünglich drei baugleiche Flugzeuge. Zunächst 1994 außer Dienst gestellt, erlebte sie 2001 unter ukrainischer Flagge ein Revival. Seither wird sie als Transportflugzeug für besondere Aufgaben eingesetzt – unter anderem für Hilfsgüter.

Von Linda Polenz