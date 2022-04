Leipzig

Seitdem der EU-Luftraum Ende Februar als Reaktion auf den Krieg gegen die Ukraine für russische Flugzeuge gesperrt wurde, dürfen auch drei Antonovs des Unternehmens „Volga-Dnepr“ den Flughafen Leipzig nicht verlassen. Nun wurde offenbar durch ein ukrainisches Gericht zusätzlich die Beschlagnahmung der Maschinen des Typs AN-124-100 angeordnet. Zuerst hatte Bild.de über den Fall berichtet.

Verstoß gegen internationale Konventionen?

In einer Mitteilung der ukrainischen Anwaltskanzlei „Ilyashev & Partners“ wird auf einen Beschluss des Sviatoshynskyi-Bezirksgerichts in Kiew verwiesen. Demnach habe sich „Volga-Dnepr“ über mehrere Jahre hinweg selbst die Flugtüchtigkeit ihrer Antonovs bescheinigt – angeblich mit Zustimmung der Luftaufsichtsbehörde in Russland. Dies gefährde den sicheren Betrieb der Flugzeuge und stelle einen Verstoß gegen internationale Konventionen dar, heißt es in dem Schreiben.

Insgesamt umfasse die Beschlagnahmung zwölf Flugzeuge im Wert von 24 Milliarden Hrywnja, aktuell rund 750 Millionen Euro. Neben den drei Maschinen in Leipzig stehe eine weitere in Kanada. Laut der Anwaltskanzlei sei die Beschlagnahmung unter anderem angeordnet worden, um Beweise und Entschädigungen abzusichern. Der Mitteilung zufolge sollen die Flugzeuge an die ukrainische „Agentur für die Wiederherstellung und Verwaltung von Vermögenswerten“ (ARMA) überstellt werden.

Bereits zum wiederholten Male rücken damit Antonovs im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine in den Fokus. Erst im März war die Zerstörung des größtes Frachtflugzeug der Welt – einer Antonov AN-225 – bei Angriffen auf den Kiewer Flughafen Hostomel bestätigt worden. Zuvor hatten weltweit Fans der Maschine, welche immer wieder auch in Leipzig gelandet war, um das Flugzeug gebangt.

Von Anton Zirk