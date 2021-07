Antonow AN 225: Größtes Flugzeug der Welt schwebte in Schkeuditz ein

Schkeuditz

Das größte Flugzeug der Welt ist wieder am Flughafen Leipzig/Halle eingeschwebt. Die Antonow AN 225 landete gegen 18 Uhr in Schkeuditz. In ihrem Bauch soll sie nach LVZ-Informationen medizinische Hilfsgüter nach Namibia transportieren. Dabei soll es sich unter anderem um Handschuhe, Corona-Tests und Masken handeln.

Riesen-Bedarf für Hilfsgüter

Es ist bereits der 29. Besuch des Riesen-Fliegers am Airport Leipzig/Halle. „Das letzte Mal war sie im April 2020 da“, sagt Flughafen-Sprecher Uwe Schuhart. Damals habe sie medizinische Hilfsgüter, in diesem Fall 13 Millionen Schutzmasken, nach Deutschland gebracht. Bis Mittwoch kann die Antonow nun am Flughafen bestaunt werden, dann fliegt sie weiter.

Gebaut für Raumgleiter

Übrigens: Ursprünglich wurde die AN 225 gebaut, um den sowjetischen Raumgleiter Buran huckepack zu transportieren. Mit dem Ende der Sowjetunion hatte sich auch dieses Projekt zerschlagen, das Großflugzeug stand einige Zeit herum. Bis in der Ukraine und anderen ehemaligen Sowjetstaaten Betriebe privatisiert wurden – und die AN 225 wieder zum Einsatz kam.

Von Linda Polenz