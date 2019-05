Der 70. Deutsche Anwaltstag (DAT) beginnt Mittwoch in Leipzig. Auch der Bürger hat etwas davon: Am Freitag steht von 11 bis 17 Uhr ein Beratungsbus auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Experten beraten in Fragen des Sozialrechts – zum Beispiel bei Problemen mit der Krankenkasse.