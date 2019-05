Leipzig

Der Flieger ist zu spät, das Gepäck weg: Für viele mögliche Schadensersatzfälle braucht man heute keinen Anwalt mehr. Software und Online-Dienste, umgangssprachlich „Legal Tech“, übernehmen diese Arbeit. Ob diese Technologien in Konkurrenz zur Arbeit eines Anwalts stehen, ist eines der Themen, die noch bis Freitag auf dem 70. Deutschen Anwaltstag 2019 von bisher 1800 Besuchern diskutiert werden.

Technik soll Rechtsberatung nicht ersetzen

„Die Anwaltschaft ist nicht technikfeindlich“, sagte Rechtsanwältin Edith Kindermann, Präsidentin des Deutschen Anwaltvereins ( DAV) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz im Congress Center Leipzig. Programme, die wiederkehrende Abläufe standardisierten – wie Prozesskostenrechner oder Datenbanken – seien aus dem Alltag einer Kanzlei nicht mehr wegzudenken. Sie würden Anwälten die Chance bieten, sich vor allem auf ihr Kerngeschäft, die inhaltlichen Fragen, zu konzentrieren. Den Vorschlag der FDP, der Anbieter von automatisierten Rechtsdienstleistungen dazu berechtigen soll, auch Rechtsberatung durchzuführen, lehnt Edith Kindermann im Namen des DAV ab. Anwälte seien „Vor- und Fürsprecher“ ihrer Mandanten. Aus Gründen der Qualitätssicherung und des Verbraucherschutzes sei es ihre Aufgabe, in komplexeren Fällen selbst beratend tätig zu werden.

DAV lehnt Reform der Strafprozessordnung ab

Auch die geplante Reform der Strafprozessordnung (StPO) durch die Bundesregierung ist Thema auf dem Anwaltstag. Der Hauptgeschäftsführer des DAV, Philipp Wendt, warnte vor weiteren Einschränkungen von Verfahrensrechten. So sehe die Reform etwa vor, dass das Gericht Befangenheits- und Beweisanträge der Verteidigung einfacher ablehnen kann. „Das ist ein sehr großer Eingriff“, so Wendt. Ohne sie habe ein Angeklagter keine Möglichkeit, auf den Gang seiner Hauptverhandlung Einfluss zu nehmen. Das sei aber ein wichtiger Teil einer fairen Verhandlung. Das Thema „Rechtsstaat leben“ ist ein zentraler Programmpunkt auf dem Anwaltstag. „Das Bewusstsein für den Rechtsstaat ist im Schwinden begriffen“, sagte Edith Kindermann. Viele Menschen könnten Gerichtsurteile nicht mehr nachvollziehen, was den Weg für populistische Strömungen ebne. Sie hat sich deshalbfür Rechtsunterricht in Schulen ausgesprochen. Auch ein Forum Recht, wie es für Leipzig und Karlsruhe bereits angedacht ist, könnte das Verständnis der Menschen erweitern.

Zugang zum Recht auf dem Land gefährdet

Zudem fordert der Deutsche Anwaltsverein das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz zu reformieren. Die Anwaltsvergütung müsse sich an der Tariflohnentwicklung orientieren, um gerade die Arbeit von Anwälten, die in ländlichen Gebieten oder im Bereich des Verbraucherschutzes tätig sind, angemessen zu entlohnen. Anders könne der Zugang zum Recht für Jedermann nicht flächendeckend gewährleistet werden. „Gerade auf dem Land zeichnet sich bei Allgemeinanwälten ein ähnlicher Mangel ab wie bei Allgemeinmedizinern“, so Edith Kindermann. Ein Problem, das in den östlichen Bundesländern besonders sichtbar werde. „Durch den demografischen Wandel gibt es viele bevölkerungsarme Landstriche“, sagte Kindermann. Diese seien, zum Teil durch schlechte Internetverbindungen, strukturell benachteiligt und müssten als Arbeitsplatz attraktiver werden. „Da sind aber auch die anderen Ministerien in der Pflicht“, so Kindermann. Einen qualitativen Unterschied zwischen in Anwälten im Osten und im Westen gäbe es aber nicht.

Von Hanna Gerwig