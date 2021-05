Leipzig

Die Bereiche für das Bewohnerparken im Leipziger Waldstraßenviertel sind neu zugeschnitten worden. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Aus dem Sektor E werden nun zwei Flächen: E und G. Der Bereich F bleibt unangetastet. An der gesamten Parkfläche, die künftig für Anwohner reserviert oder andere Nutzer kostenpflichtig wird, ändert sich nichts. Anwohner dürfen aber nur in dem für sie vorgesehen Bereich ihr Auto abstellen.

Hintergrund ist ein Beschluss des Sächsischen Oberverwaltungsgericht Bautzen (OVG). Es hatte die Zone E in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt und seit dem 21. August 2020 vorläufig außer Vollzug gesetzt. Eine Steuerkanzlei aus dem Viertel hatte erfolgreich gegen die Regelung geklagt. Die Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht noch aus.

Gebiet war zu groß

Nach Ansicht der Richter in Bautzen überschritt die Stadt die zulässige Größe des Anwohnerparkgebietes. „Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, darf ein solches Bewohnerparkgebiet auch in Städten mit über einer Million Einwohnern die maximale Ausdehnung von 1000 Meter nicht überschreiten“, hieß es in einer Mitteilung des OVG. Die Stadt Leipzig sei aber davon ausgegangen, dass von dieser Regelung in Ausnahmefällen abgewichen werden könne. Dieser Auffassung ist das Sächsische Oberverwaltungsgericht nicht gefolgt.

So sieht das Parkgebiet mit seinen drei Bereichen im Waldstraßenviertel aus. Quelle: Stadt Leipzig

Die neuen drei Bereiche haben maximale Ausdehnungen von 653, 719 und 852 Meter. Sie wurden am Mittwoch verschiedenen Interessengruppen aus dem Waldstraßenviertel vorgestellt. Im Juli soll der Verwaltungsausschuss der Stadt abschließend über die Pläne entscheiden. Danach sollen die Bereiche mit neuen Schildern ausgestattet werden.

Nach Angaben der Stadt müssen 630 Schilder neu montiert werden. Danach soll die Neuregelung in Kraft treten und auch die Parkscheinautomaten wieder in Betrieb genommen werden. Einen genauen Starttermin gebe es aber noch nicht.

Neue Ausweise ohne Gebühr

Bereits beantragte und ausgegebene Parkausweise für Bewohner sowie Ausnahmegenehmigungen sollen durch die Verwaltung neu und ohne Gebühren ausgestellt werden. Ein weiterer Antrag sei dafür nicht notwendig, hieß es weiter. Sollten Anwohner in der Zwischenzeit verzogen sein, können sie sich bereits bezahlte Gebühren erstatten lassen.

Ziel der Parkregelung ist eine Erleichterung für Anwohner. Sie sollen leichter einen Stellplatz in der Nähe ihrer Wohnung finden. Der Stadtrat hatte das Konzept im vergangenen Jahr beschlossen.

Von Matthias Roth