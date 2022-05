Leipzig

Die Stadtverwaltung will das Anwohnerparken ausweiten und neu regeln. In diesem Jahr würden Arbeiten an einem „Langfristkonzept Ruhender Verkehr“ beginnen, teilte das Rathaus mit. Dabei solle auch die Gebührenordnung „neu gefasst“ werden. Dies geschehe auch mit Blick auf eine Neuregelung des Freistaates Sachsen, der künftig den Kommunen die Höhe der Anwohnerparkgebühren überlassen will. Hier lesen Sie, wo das Anwohnerparken in Leipzig teurer werden könnte.

Es soll noch mehr Zonen geben

Bei der Stadtverwaltung laufen derzeit Untersuchungen für neue Bewohnerparkbereiche in den Gebieten Zentrum-West und Musikviertel. Im Zentrum-West soll der Bereich zwischen Jahnallee/Ranstädter Steinweg, Goerdelerring, Käthe-Kollwitz-Straße und Friedrich-Ebert-Straße als Anwohnerparkzone ausgewiesen werden. Im Musikviertel ist die Erweiterung des bestehenden Bewohnerparkens bis zur Wundtstraße geplant.

Lesen Sie auch Kommentar: Soll Anwohnerparken in Leipzig teurer werden?

Darüber hinaus sollen in diesem Jahr Untersuchungen für die Ausweisung neuer Anwohnerparkzonen in den Gebieten Seeburgviertel, Graphisches Viertel, Bachstraßenviertel, Anger-Crottendorf und Zentrum-Süd in Auftrag gegeben werden. „Ob die Voraussetzungen für die Einrichtung von Bewohnerparkbereichen gegeben sind, ergibt sich jeweils erst im Ergebnis dieser Untersuchungen“, verlautet aus dem Verkehrs- und Tiefbauamt.

Von einer Erhöhung der Anwohnerparkgebühren wären natürlich auch die Gebiete betroffen, in denen es bereits Anwohnerparkzonen gibt. Dies sind fast alle Bereiche in der City, in der Nordvorstadt, im Waldstraßenviertel sowie in Teilen des Musikviertels.

Stockholm verlangt bis zu 1309 Euro

Aktuell fordert die Stadt Leipzig für einen Anwohnerparkausweis die in Sachsen zulässige maximale Gebühr von 30,70 Euro im Jahr. Wer einen solchen Ausweis erwirbt, erhält zwar keine Stellplatzgarantie, muss aber anders als Fremdparker keine horrenden Parkgebühren in seinem Viertel entrichten. Und weil die hohen Parkgebühren – im Waldstraßenviertel zum Beispiel acht Euro für drei Stunden – Fremdparker fernhalten, finden Anwohner auch relativ schnell freie Stellplätze. Deshalb begrüßen viele Leipzigerinnen und Leipziger das Anwohnerparken: Sie bekommen für eine relativ überschaubare Jahresgebühr einen Stellplatz vor oder dicht an ihrem Wohnhaus.

Dass sich dies mit einer „Neufassung“ der Anwohnerparkgebühren ändern könnte, zeichnet sich bereits ab. Denn die Deutsche Umwelthilfe hat eine Vervielfachung der Gebühren ins Gespräch gebracht. Autofahrer sollen demnach künftig jährlich mindestens 360 Euro fürs Anwohnerparken zahlen – also rund einen Euro pro Tag (die LVZ berichtete). Denn nur so sei es möglich, mit der Gebühr eine „Lenkungswirkung“ zu erzielen und den Anstieg der Autozahlen in Städten wirksam zu begrenzen, heißt es bei der Umwelthilfe.

Die Organisation betont auch, dass in anderen europäischen Städten wie Stockholm für Anwohnerparkausweise jährlich bis zu 1309 Euro verlangt werden. Notwendig seien in Deutschland auch deutlich höhere Gebühren „für große SUV-Stadtpanzer“, wie es heißt. Vorbildlich sei Freiburg im Breisgau, wo eine durchschnittliche Gebühr von 360 Euro pro Jahr gilt und für besonders große SUV und Pick-ups 480 Euro pro Jahr fällig werden. Einkommensschwache und Schwerbehinderte erhalten Ermäßigungen um 75 Prozent.

ADAC Sachsen sieht Nachteile

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club Sachsen (ADAC) sieht diese Argumentation kritisch. „Das Einrichten von Anwohnerparkzonen bringt immer eine Einschränkung anderer Verkehrsteilnehmer mit sich“, argumentiert Helmut Büschke, ADAC-Vorstandsmitglied für Verkehr und Technik.

Am Beispiel des Leipziger Waldstraßenviertels sei zu sehen, dass es mehr Probleme als Vorteile gibt: Vor der Einführung des Anwohnerparkens seien dort am Tag Anwohner zur Arbeit gefahren und hätten so Stellplätze für Besucher, Kunden und Dienstleister freigemacht. Jetzt seien diese zu teuer, um von diesen Besuchergruppen genutzt zu werden.

Von Andreas Tappert