Leipzig

Sind 360 Euro im Jahr fürs Anwohnerparken zu viel? Knapp einen Euro pro Tag für einen Stellplatz dicht am Haus?

Lesen Sie auch Anwohnerparken: Hier könnte es in Leipzig teurer werden

Für die Deutsche Umwelthilfe sind 360 Euro das Mindeste, was Städte für das Abstellen von Autos im öffentlichen Raum fordern sollten. Die Organisation will sogar noch deutlich höhere Gebühren und zusätzlich noch saftige Aufschläge für besonders große Fahrzeuge wie SUVs oder Transporter. Nur so sei die Autoflut in den deutschen Großstädten zu stoppen, heißt es.

Und es ist zu vermuten, dass diese Forderungen auch im Leipziger Rathaus gehört werden. Zum Beispiel von jenen, die dort demnächst ein „Langfristkonzept Ruhender Verkehr“ erarbeiten und dabei die Gebührenordnung neu fassen wollen.

Vielen droht Ausschluss von individueller Mobilität

Doch macht es wirklich Sinn, in Leipzig die aktuelle Jahresgebühr von 30,70 Euro so drastisch anzuheben? Nicht, wenn dies pauschal und flächendeckend geschehen sollte. Denn 360 Euro sind im Waldstraßenviertel eine andere Hausnummer als in Anger-Crottendorf – während manche Bewohner von Nobelvierteln solche Summen wegstecken können, sieht das in Stadtteilen mit weniger hohen Einkommen ganz anders aus. Dort könnten viele von individueller Mobilität ausgeschlossen werden – vor allem wenn der öffentliche Nahverkehr wie in Anger-Crottendorf nur noch rudimentär vorhanden ist.

Sozialer Frieden in Gefahr

Gefährlich ist es auch, SUV-Besitzer abzustrafen. Denn in dieser Fahrzeugklasse gibt es nicht wenige preiswerte Modelle. Und zu denen greifen häufig Senioren, weil die Rundumsicht besser ist und das Beladen leichter fällt. Sollen Leipziger mit Mini-Renten von individueller Mobilität ausgeschlossen werden? Wohl kaum.

Anwohnerparkgebühren, die im Westen Deutschlands funktionieren, können im Osten leicht den sozialen Frieden gefährden. Das Rathaus kann deshalb mit dem Drehen an der Gebührenschraube vieles falsch machen. Wenn überhaupt, dann geht das nur mit sehr viel Fingerspitzengefühl.

Von Andreas Tappert