Der Leipziger Stadtkonzern LVV ist offenbar fest entschlossen, ein zweites großes Gaskraftwerk zu bauen. „Der Braunkohleausstieg bei der Fernwärme kommt definitiv“, sagte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD) am Mittwoch bei der Bilanzpressekonferenz der kommunalen Unternehmensgruppe. „Ich muss bei diesem Thema nichts von dem zurücknehmen, was ich vor vier Monaten gesagt habe“, betonte das Stadtoberhaupt.

Aufsichtsrat tagt am Donnerstag

Wie der Ausstieg konkret ablaufen soll, dazu äußerte sich Jung nicht. Über entsprechende Vorschläge solle der Aufsichtsrat der Leipziger Stadtwerke an diesem Donnerstag entscheiden. Am 2. Juli beschäftige sich dann ein weiteres Gremium mit dem Plan. Bislang sei vorgesehen gewesen, die Öffentlichkeit bei einer Pressekonferenz am 5. Juli zu informieren.

Umweltschützer kündigen Demo an

Allerdings hat der Leipziger Umweltschutzverein BUND für diesen Donnerstag ab 13.30 Uhr zu einer Demonstration am bestehenden Kraftwerk in der Eutritzscher Straße aufgerufen. Damit solle der dort tagende Aufsichtsrat an seine Verantwortung für den Klimaschutz erinnert werden, so BUND-Vorsitzender Martin Hilbrecht. Sogar in der Lausitz hätten Städte wie Bautzen und Kamenz schon 2018 die Braunkohlenutzung beendet. „ Cottbus und Frankfurt werden zum Jahr 2022 vollständig auf Braunkohle für die Wärmeversorgung verzichten.“ Dies sei auch in Leipzig ab dem Jahr 2023 möglich.

Geld für Kraftwerksbau eingeplant

Tatsächlich enthielt der bei der Bilanz-Pressekonferenz vorgestellte Investitionsplan für die Zeit von 2019 bis 2023 auch 199 Millionen Euro für ein neues „Wärmemarktkonzept“. Davon entfallen etwa 150 Millionen auf das zweite Gaskraftwerk (welches auch Strom erzeugen kann), der Rest auf damit im Zusammenhang stehende Speicherkapazitäten und Trassen.

Einigung mit Lippendorf erwünscht

Jung betonte, der Ausstieg aus der Braunkohle sei „technologisch möglich, wirtschaftlich sinnvoll“ und für die langfristige Versorgungssicherheit notwendig. „Da müssen wir in der Tat mit der Leag verhandeln und sehen, wie wir das gemeinsam hinkriegen.“ Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag) ist einer der Betreiber des Kraftwerks Lippendorf.

Er wolle nicht der Region vor den Kopf schlagen, so Jung weiter. Vielleicht lasse sich ein Weg finden, der sowohl Leipzig als auch Lippendorf zum Vorteil gereicht. Nähere Erläuterungen dazu gab es nicht.

Spekulationen in viele Richtungen

Dies nährte Spekulationen, die Stadtwerke könnten vielleicht auch noch nach 2023 größere Mengen Fernwärme aus Lippendorf beziehen – wahrscheinlich in einer abflauenden Kurve. Dies hatte auch Jung vor vier Monaten als eine denkbare Option bezeichnet. Grundsätzlich als Kompensation denkbar wären ebenso gemeinsame Investitionen – etwa bei dem Gaskraftwerk, Speichern oder einer ebenfalls nötigen Klärschlammverbrennungsanlage. Eine Einigung mit den Lippendorf-Betreibern gibt es aber anscheinend noch nicht. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadtwerke den alten Fernwärme-Liefervertrag zum Jahr 2023 – zumindest prophylaktisch – kündigen.

