Leipzig

Noch bis vor wenigen Tagen strahlte sie am Ufer des Dianateiches im Schlosspark Lützschena Charme und Liebreiz aus: Flora, in der römischen Mythologie die Göttin der (Getreide-)Blüte und das Sinnbild für Schönheit und Frühling. Wie berichtet, wurde die eineinhalb Meter hohe Skulptur Anfang Juli zerstört und ins Wasser geworfen. Mit schwerem Gerät mussten die Teile aus dem Teich gefischt werden: der Sockel mitsamt einem Fuß, der Körper und ein abgebrochener Arm.

Vom Sockel gestoßen: die Flora. Quelle: André Kempner

Zerstörungswut macht Mitglieder betroffen

„Ob die Statue überhaupt repariert werden kann, ist noch unklar. Und wenn es geht, würde die Instandsetzung geschätzte 12 000 Euro kosten“, sagt Detlef Bäsler, der Vorsitzende des Vereins Auwaldstation und Schlosspark Lützschena. Ihm und seinen Mitstreitern war es zu verdanken, dass die Figur im Jahr 2013 an ihren alten Platz zurückkehrte. Kein leichtes Unterfangen damals, „denn wir mussten 16 000 Euro Eigenmittel aufbringen“, erinnert sich Vereinsmitglied Frank Butze, der sich für die Restaurierung dieser Statue und der übrigen antiken Figuren besonders engagierte. Doch letztlich stand die Flora auf ihrem Sockel. Umso erschütterter waren Bäsler und Butze angesichts der Zerstörungswut am Dianateich.

Versicherung kommt nicht für Vandalismus auf

Wie es mit der Skulptur weitergeht, weiß momentan niemand. „Die Frage ist, ob die Täter festgestellt werden und ob man sie haftbar machen kann“, sagt Butze. Auch sei noch offen, ob die Stadt Leipzig für solche Fälle eine Versicherung abgeschlossen hat. Gemeinsam mit dem Kunstformer Hans Effenberger und dem Bildhauer Stefan Dürre, den Erschaffern der Flora, müsse geprüft werden, ob die Statue überhaupt repariert werden kann und wie viel das genau kostet. „Fest steht allerdings, dass Vandalismusschäden nicht über die Kommunale Versicherung der Stadt Leipzig gedeckt sind“, hat Bäsler ermittelt. Auch die Vereinbarung aus dem Jahr 1998 zur öffentlichen Nutzung des Parks ändere daran nichts.

Nachfahre des Parkgründers ärgert sich

Als Eigentümer der Anlage macht Wolf-Dietrich Freiherr Speck von Sternburg der Flora-Frevel noch immer sehr betroffen. Er hatte den Park 1999 zurückerworben, um ihn zunächst mit der Gemeinde Lützschena und – nach deren Eingemeindung nach Leipzig – für die Öffentlichkeit zu erhalten und zu sanieren. „Ich war sehr traurig, als ich von diesem Vandalismus erfuhr. Es kann nicht sein, dass Jugendliche unkontrolliert Dinge demolieren, die nicht ihr Eigentum sind“, ärgert sich der Nachfahre von Parkgründer Maximilian Speck von Sternburg. Die Polizei habe an den Skulptur-Elementen sehr gründlich nach Spuren gesucht. „Vielleicht haben Bewohner des Ortsteils in der Nacht zum 6. Juli ja etwas beobachtet. Wir wären sehr froh, wenn wir Hinweise erhielten“, sagt Speck von Sternburg. Auch Eva-Maria Schulze (Bürgerinitiative 1990), die Ortsvorsteherin von Lützschena-Stahmeln, findet es „erschreckend, dass es derartigen Vandalismus in unserem Ortsteil gibt“.

Ersterwähnung im Jahr 1685 Bereits im Jahr 1685 wird ein Lustgarten auf dem Rittergut Lützschena erwähnt. 1822 erwarb der Leipziger Kaufmann Maximilian Speck von Sternburg das Areal und ließ dort einen englischen Landschaftspark anlegen. Das Leipziger Tageblatt berichtete darüber anno 1837, dass „in Lützschena immer mehr und mehr das Schöne dem Nützlichen sich geselle und innerhalb der Fluren Leipzigs ein Rittersitz emporblühe, wie ihn wohl wenige Gegenden unseres Vaterlandes aufzuweisen haben“. Kunstfreund Sternburg ließ zahlreiche Statuen aufstellen. Von den ehemals vorhandenen Kunstwerken ist leider nur recht wenig erhalten und dank des Vereins Auwaldstation und Schlosspark Lützschena restauriert worden. Neben fünf Statuen sind der Dianatempel, das Schwanenhaus, die Waldkapelle und Reste der ehemaligen Grabkapelle zu bewundern. Es finden sich die Weiße Brücke, die einst der öffentliche Zugang zum Park war, und ein Gedenkstein für Clara Schumann, der 2019 anlässlich ihres 200. Geburtstages aufgestellt wurde. Es handelt sich dabei um einen Findling, der mit der letzten Eiszeit aus Skandinavien nach Europa kam. Und auch an Christian Schellenberg wird mit einem Denkmal erinnert – er diente der Familie Sternburg 55 Jahre lang als Buchhalter.

Bald kommt Zar Alexander I.

Derweil lässt sich der Verein Auwaldstation und Schlosspark Lützschena nicht entmutigen. Er hat neue Pläne für die 19 Hektar große grüne Oase, die zum nördlichen Teil des Leipziger Auwaldes und zum Naturschutzgebiet Burgaue gehört. So soll bis zum 200. Geburtstag des Parks im Jahr 2022 eine Büste von Alexander I. das Areal zieren. Der Zar von Russland zeigte sich um 1825 schwer beeindruckt von Maximilian Speck von Sternburg, der auch Schafzucht betrieb, und bat ihn, seine Erfahrungen beim Aufbau von Musterschäfereien und Pflanzschulen einzubringen. Das Original der Büste befindet sich im Leipziger Museum für Stadtgeschichte und diente als Modell. „Der Abguss ist fertig. Wir sind uns mit dem Denkmalschutz aber noch nicht einig, wie er farblich gestaltet werden soll. Wir plädieren für den gusseisernen Farbton, die Denkmalschützer möchten ihn in Weiß sehen“, schildert Büsten- und Statuen-Freund Butze. Und er nennt ein weiteres Projekt, für das sich sein Verein starkmacht: die Waldkapelle. Sie wurde bereits restauriert und soll nun ihre ursprüngliche Fassade aus Baumrinde zurückbekommen.

Von Andrea Richter