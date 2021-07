App-Test: So bewahrt Leipzig überschüssiges Essen vor der Mülltonne – und spart Geld

Leipzig

Bewusster konsumieren, weniger wegwerfen – das geht zum Beispiel mit der Smartphone-App „Too good to go“, zu Deutsch „Zu schade zum Wegwerfen“. Sie hat das Ziel, überschüssige Lebensmittel vor der Mülltonne zu bewahren und zum kleinen Preis noch in letzter Minute an den Mann zu bringen. Auch ich möchte gern zur Lebensmittelretterin werden. Schon seit Tagen liege ich quasi virtuell auf der Lauer. Mehrmals am Tag klicke ich die App mit den drei grünen Blättern an. Doch meist nicht schnell genug. Oft sind die Angebote, die gerade online gegangen sind, nach wenigen Minuten ausverkauft. Einige Offerten sind mir zu weit weg, dafür müsste ich durch halb Leipzig fahren. Bei anderen passt die vorgegebene Abholzeit nicht, die manchmal nur eine Viertelstunde beträgt.

Was man kauft, das weiß man nicht

Eines Morgens entdecke ich dann beim Frühstück das Angebot: eine Sushi-Wrap-Box, abholbar am Abend, gleich bei mir um die Ecke. Nun gibt es kein Halten mehr: Ich buche und bezahle per Smartphone, das geht ruckzuck, und freue mich auf mein Abendessen. Im Laufe des Tages schlage ich noch bei anderen lukrativen Angeboten zu. Am späten Nachmittag geht’s mit dem Handy in der Hand auf Abholtour – in gespannter Erwartung, was wohl drin sein wird in den Überraschungstüten. Denn was genau man kauft, das weiß man vorher nicht.

„Früher gab es mehr Auswahl“

Insgesamt zehn Teile enthält die Last-Minute-Tüte des Biobäckers „Kuchenhimmel & Brotfein“ zum Preis von 3,50 Euro. Quelle: Christian Modla

Kuchenhimmel & Brotfein : Der Bäcker in der Martinstraße ist als „bio“ bekannt. Verkäuferin Isabell erklärt mir, was ich auf meinem Smartphone machen muss: Erst klicken, dann wischen. Damit ist der Kauf vollzogen. Ganz einfach. Isabell packt jeden Tag zehn Tüten mit Backwaren, die voraussichtlich nicht verkauft werden. Kurz vor Ladenschluss können „Lebensmittelretter“ sich die Tüten abholen. Einer kommt gerade mit dem Handy in der Hand zur Tür herein: Tilman, 24-jähriger Masterstudent. Er ist extra mit dem Fahrrad vom Lindenauer Markt in den Leipziger Osten gefahren. Die App nutzt er seit zwei, drei Jahren. Offenbar wurde sie in dieser Zeit immer bekannter und beliebter: „Früher gab es mehr Auswahl, mittlerweile ist es echt schwierig, was Gutes zu bekommen.“ Ob Tilman mit der Tüte sein Abendbrot oder sein Frühstück bestreitet, das will er entscheiden, wenn er weiß, was drin ist. Meine enthält insgesamt zehn Teile: Pfannkuchen, Laugenbrötchen, verschiedene Croissants und Brötchensorten sowie ein halbes rundes Brot. Auch ein Kümmelbrötchen – was definitiv nicht mein Geschmack ist. Kosten: 3,50 statt 6 Euro.

Kundschaft aus allen Altersklassen

LVZ-Redakteurin Kerstin Decker holt ihre Tüten in der Bäckerei Göbecke ab, Verkäuferin Marie Milde reicht sie über den Tresen. Quelle: Christian Modla

Bäckerei Göbecke: In der Hans-Poeche-Straße reicht Verkäuferin Marie Milde (33) mir eine gut gefüllte Plastikbox über den Tresen: „Bitteschön, diese Kiste dürfen Sie auspacken!“ Seit einem Jahr ist der Handwerksbetrieb Partner von „Too good to go“. Täglich werden sechs bis zehn Reste-Tüten abgegeben – an Kundschaft aller Altersklassen, von ganz jungen Leuten bis zu Rentnern. Bleiben trotzdem Brötchen übrig, werden sie getrocknet und zu Semmelmehl gemacht. Draußen packe ich meine Errungenschaften aus und zähle durch: Zehn Gebäckteile sind drin, unter anderem zwei dicke Pfannkuchen, verschiedene Brötchen und ein Drei-Pfund-Brot. Plus vier Stücke leckerer Blechkuchen. „Die Bäckerei Göbecke ist sehr beliebt, hier habe ich nur selten Glück“, erzählt mir ein Mit-Abholer, Biologe Daland Herrmann (42), der mehrmals im Monat bei verschiedenen Bäckern aus der App etwas ordert. Er ist zu Fuß unterwegs, kommt auf seinem Arbeitsweg an dem Laden vorbei, kauft auch sonst dort ein. Mit der heutigen Tüte deckt er sich schon fürs Wochenende ein. Kosten: 3,90 statt 12 Euro.

Mindesthaltbarkeitsdatum noch weit weg

Für fünf Euro gibt’s diese Süßwaren von Hussel. Das Mindesthaltbarkeitsdatum liegt zwischen Mitte und Ende August. Quelle: Christian Modla

Weiter geht’s ins Süßwarengeschäft Hussel im Paunsdorf Center. Ich habe die kleine Überraschungstüte gebucht (es gab auch eine große). Die Verkäuferin reicht mir einen stilvollen roten Großumschlag. Darin stecken Marzipankartoffeln, Rumkugeln, eine große Tüte Lakritz-Mix, eine Minitafel Edelschokolade sowie ein Paar Highheels aus Schokolade. Das Mindesthaltbarkeitsdatum rückt bei diesen Produkten näher, ist mit Mitte bis Ende August aber noch ausreichend weit weg. Kosten: 5 statt 15 Euro.

„Wir stellen auch abends noch Angebote ein“

Nicht mehr knackfrisch, aber noch gut zu verwerten – Obst und Gemüse aus dem Bioladen Macis. Quelle: Christian Modla

Mein nächster Abholtermin ist zwischen 20.15 und 20.30 Uhr im Bio-Supermarkt Macis in der Leipziger Innenstadt. Dort habe ich gleich zwei Überraschungstüten gebucht. Sie enthalten verschiedenes, nicht mehr ganz knackiges Obst und Gemüse: Mangold, Kohlrabi, Kartoffeln, Tomaten, Zuckerschoten, Birnen mit Druckstellen, Äpfel, Pflaumen, Sauerkirschen. Marktleiter Mario Beyer (41): „Wir stellen auch abends noch Angebote ein. Unsere offenen Lebensmittel müssen sofort, noch am selben Abend, beim Endkunden ankommen.“ Kleiner Gag am Rande: Ich besitze nun auch etwa einen Zehn-Jahres-Vorrat an frischem Kurkuma, werde in Zukunft viel Tee trinken. Kosten: Pro Tüte 4,50 statt 13,50 Euro.

Das Sushi-Abendessen fällt flach

Blick auf die App mit den Bestellungen. Die Sushi wurden vom Anbieter kurzfristig storniert. Quelle: Christian Modla

Verdutzt nehme ich zur Kenntnis, dass aus meinem Sushi-Abendessen leider nichts wird: Der Anbieter hat sein Angebot storniert, weil doch nicht so viel übrig geblieben ist wie gedacht. Vielleicht beim nächsten Mal. Das Geld bekomme ich sofort zurückgebucht. Der Preis für die Sushi-Wraps hätte bei 3,90 statt 8 Euro gelegen.

Museumscafé offeriert täglich zwei Abhol-Portionen

Dafür gehe ich am nächsten Tag noch mal in die Spur und buche mir ein warmes Essen im Café Idee des Leipziger Bildermuseums. Ich soll ein Gefäß mitbringen. Koch Sören Albrecht (36) füllt es großzügig mit gedämpftem Kabeljau, Blumenkohl, Couscous-Salat und Senfsoße. Lecker! Das Café stellt täglich zwei Abhol-Portionen über die App ein. „Wir freuen uns, wenn wir nichts in den Müll werfen müssen und jemandem noch eine Freude machen können“, sagt Service-Mitarbeiterin Sonja Gustke (51). An einem anderen Tag dieser Woche hätte ich auch Ravioli Bolognese mit Pfifferlingen oder geschmorte Entenbrust mit Semmelknödeln erwischen können. Preis: 3,95 statt 8 Euro.

„Too good to go“ in 14 Ländern Das Unternehmen „Too good to go“ („Zu schade zum Wegwerfen“) wurde 2015 in Dänemark gegründet. Seit 2016 ist es auch in Deutschland vertreten, vor allem in größeren Städten. Rund 8500 Restaurants, Hotels, Lebensmittelhändler, Handwerksbetriebe und industrielle Hersteller verkaufen in Deutschland über die App ihre Überschüsse zu stark reduzierten Preisen an Selbstabholer. Anbieter in Leipzig sind mehrere Bäckereien und Bäckereiketten, die Bioläden Macis, Denn’s und Alnatura, verschiedene Cafés, Kantinen, Imbissanbieter, vegane Restaurants, Donut- und Sushiläden, der Discounter Netto oder auch der Fabrikverkauf von De Beukelaer. Ganz neu mit an Bord ist seit Juli der Konsum Leipzig. Nach Angaben des Berliner Unternehmens wurden allein in Leipzig bisher mehr als 125 000 Mahlzeiten und Essenspakete vor der Mülltonne gerettet.  Im Jahr 2017 stellten sich die Gründer der Lebensmittel-Rettungs-App in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vor und hatten einen Millionendeal in Aussicht – der in den nachfolgenden Verhandlungen allerdings platzte. Mittlerweile ist „Too good to go“ in 14 Ländern aktiv.. D.

„Lebensmittelretter“ sparen viel Geld

Am Ende rechne ich zusammen: Ich habe über die App Lebensmittel für 29,25 Euro gebucht, die normalerweise 76 Euro gekostet hätten. Abgezogen werden müssen die Sushi, die weggefallen sind. Bis auf das Kümmelbrötchen kann ich mit allen Lebensmitteln etwas anfangen. Im Kühlschrank gelagert, muss ich auch nicht alles am selben Abend aufessen. Brot und Brötchen froste ich ein. Insgesamt kann man als „Lebensmittelretter“ viel Geld sparen, aber es rechnet sich vor allem dann, wenn die Anbieter in der Nähe sind und keine langen Wege sowie Parkgebühren anfallen.

Von Kerstin Decker