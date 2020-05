Vier Beispiele, wie Homeoffice in Leipzig funktioniert

Leipzig

Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeitswelt massiv verändert. Mitarbeiter im Homeoffice gehören in vielen Leipziger Firmen seit zwei Monaten dazu wie Videokonferenzen und Online-Workflows. Was wird davon nach der Corona-Krise bleiben? Laut einer repräsentativen YouGov-Umfrage wollen über zwei Drittel der Arbeitnehmer (68 Prozent) künftig nicht mehr wie zuvor ins Büro gehen. Wie sieht es in Leipzig aus? Die LVZ hat sich bei drei Firmen umgesehen.

MERCATEO lässt untersuchen, was Mitarbeiter vermissen

Marcus Hendel, Personalleiter der Mercateo Gruppe, Europas größter B2B-Beschaffungsplattform mit Sitz in Leipzig, berichtet aus dem Corona-Alltag: Unsere europaweit knapp 600 Mitarbeiter arbeiten seit etwa sieben Wochen nahezu komplett im Homeoffice – und das funktioniert wirklich gut. Die Büros in Leipzig, Köthen und München und an unseren internationalen Standorten sind leer gefegt. So viele Kollegen wie jetzt haben noch nie von Zuhause gearbeitet, obwohl es vor Corona auch schon die Möglichkeit dazu gab. Aus dem Grund begleiten wir die Homeoffice-Zeit sehr eng und führen seit März freiwillige Umfragen zur Zufriedenheit durch.

In Kooperation mit der Zeppelin Universität Friedrichshafen erhalten alle Mercateo-Mitarbeiter regelmäßig einen Fragebogen, den sie anonym ausfüllen. Knapp die Hälfte der Mercateos nimmt teil und gibt ein Stimmungsbild ab, macht auch Verbesserungsvorschläge. Etliche Mitarbeiter gaben beispielsweise an, dass sie gern einen zweiten Bildschirm oder ihren Bürostuhl im Homeoffice hätten. Das haben wir kurz darauf ermöglicht.

Marcus Hendel ist Personalleiter der Mercateo Gruppe. Quelle: Mercateo/Julia Rau

Was den Mitarbeitern am meisten fehlt, sind die Kollegen, der Plausch am Kaffeeautomaten oder ein Witz zwischendurch. Ziemlich schnell sind deshalb in unserem Videotool eigene Channels für ein gemeinsames Frühstück, spontane Kaffeepausen oder Sport in der Mittagspause entstanden. Da kann sich jeder einwählen und mit den Kollegen aus anderen Abteilungen oder dem eigenen Team vor dem Laptop essen, trainieren oder plaudern. Die Kanäle werden intensiv genutzt und wir freuen uns natürlich, dass die Mercateos immer einen Weg finden, Gemeinschaft aufleben zu lassen.

Konzept zur Rückkehr mit dem TÜV erstellt

Viele Geschäftstermine finden per Videokonferenz statt. Ab und an kommt dabei auch mal das „echte Leben“ in Form von Kindern oder Haustieren vorbei, was die Kontakte nach außen eher noch stärkt, als dass es stört. Gemeinsam mit dem TÜV Rheinland haben wir ein Konzept erstellt, das eine schrittweise Rückkehr in die Büros ermöglicht. In der Übergangszeit gibt es Varianten zur Einteilung in Schichten oder nach Wochenrhythmus. Derzeit empfehlen wir unseren Mitarbeitern noch, im Homeoffice zu bleiben. Kollegen, die das so noch nicht kannten, werden demnächst vielleicht öfter mal freiwillig wechseln.“

VNG: Vier von fünf Mitarbeitern arbeiten von zu Hause

Bis zu 80 Prozent der rund 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VNG AG sind seit Mitte März im Homeoffice tätig. Allein einige Beschäftigte aus besonders sensiblen Bereichen in Vertrieb und Technik blieben teilweise vor Ort, erklärt ein Unternehmenssprecher. „Wir haben konzernweit sehr frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um die Gesundheit aller zu schützen.“

Für die Kolleginnen und Kollegen gebe es flexiblere Kernarbeitszeiten und eine vereinfachte Zeiterfassung. Bei erhöhtem Betreuungsaufwand (zum Beispiel wegen der Schul- und Kitaschließungen) konnten auch bezahlte Kinderbetreuungstage genutzt werden. „Es sind keine Einschränkungen auf den Geschäftsbetrieb eingetreten. Die Versorgungssicherheit mit Gas und Strom ist auch in Zeiten der Corona-Krise nicht gefährdet.“

Die VNG-Zentrale in Leipzig. Quelle: dpa

Als Betreiber kritischer Infrastrukturen sei VNG schon immer gefordert, jederzeit Sicherheit zu bieten. Deshalb gehörten stufenweise Notfallpläne zum Standard. Bereits zu Beginn der heraufziehenden Corona-Krise wurde eine „Taskforce“ installiert, die eng mit Vorstand, Führungskräften und weiteren Kollegen zusammenarbeitet. Das Townhall-Meeting Ende März verlief erstmals rein digital: Die drei Vorstände wandten sich per Videostream an alle Mitarbeiter, um über die wichtigsten Konzernentwicklungen aktuell zu informieren.

Jede Woche Homeoffice-Tag

Gleiches galt für die Bilanzpressekonferenz und die Aufsichtsratssitzung. Nach wie vor finden je nach Bereich täglich oder wöchentlich Videokonferenzen statt, um sich auszutauschen und Abläufe zu organisieren. Vorstandsmitglied Bodo Rodestock verweist darauf, dass VNG schon lange für die Belegschaft einen Homeoffice-Tag pro Woche anbietet. „Die letzten Wochen haben uns einmal mehr vor Augen geführt, wie wertvoll digitale Arbeitsprozesse heutzutage sind. Es hat sich ausgezahlt, dass wir seit Jahren große Anstrengungen unternommen haben, viele unserer Arbeitsprozesse mittels moderner Technik agiler und effizienter zu gestalten. Die Krise im Zusammenhang mit Covid-19 hat unsere digitale Reise ungewollt beschleunigt.“

VNG mit Sitz in Leipzig ist europaweit im Gasgeschäft aktiv, samt Bio- und „Grünen Gasen“. 2019 lag der Umsatz bei 10,5 Milliarden Euro – der Spitzenwert in Ostdeutschland.

NEXTBIKE: „Wir wollen Homeoffice beibehalten“

In die Nextbike-Büros und unsere Werkstätten in Leipzig-Plagwitz kommen derzeit nur wenige Kollegen. Fast alle sind im Home Office, viele davon auch freiwillig. Mittlerweile haben wir uns entschieden, dass wir die Option, für einen oder mehrere Tage zum Arbeiten nach Hause zu wechseln, auch über Corona hinaus beibehalten wollen.

Die Arbeit im Home Office hat sich bei uns als praktisch erwiesen, wenn man sich für eine Aufgabe, die viel Konzentration erfordert, zurückziehen und nicht ins lärmende Großraumbüro will. Ein Grund war auch, dass viele sich um ihre Kinder kümmern mussten. Allerdings durften Eltern bei uns auch schon früher hin und wieder daheim bleiben. Künftig soll man bei uns aber gar keinen Grund mehr angeben müssen.

Mareike Rauchhaus ist seit mehr als zehn Jahren bei Nextbike.. Quelle: Nextbike

Die neue Regelung haben sich nicht unsere Chefs ausgedacht. Denn die arbeiten ohnehin häufig von unterwegs und wissen, dass man auch aus der Ferne gute Ergebnisse erzielt. Es war so, dass die Mitarbeiter im Service oder in der IT selbst die Erfahrung machten, dass das gelegentliche Home Office für sie Vorteile birgt. Sie formulierten dann den Wunsch an die Geschäftsführung: Kann das nicht so bleiben?

Es gab noch ganz andere Veränderungen in dieser Zeit, die ich positiv wahrgenommen habe. Auf das jährliche Branchentreffen der Bike-Sharing-Branche wäre ich wohl nach Kalifornien geflogen. Unser Townhall-Meeting, ein monatliches Treffen aller 180 Leipziger Nextbike-Mitarbeiter, fand dieses Jahr im Stream statt. Und siehe da, es war doppelt so gut besucht wie sonst. Auch dieses Treffen wollen wir in Zukunft online stattfinden lassen - natürlich parallel zum persönlichen Empfang mit Feierabendbier, sofern das wieder geht.“

SPREADSHIRT: „Die Kommunikation ist besser als vorher“

Bei Spreadshirt war Homeoffice schon vor der Krise eine Option für flexibles Arbeiten. Aktuell ist die Arbeitsweise für Europas größte T-Shirt-Druckerei mit Hauptsitz in Leipzig unverzichtbar. Von den weltweit über 400 Mitarbeitern agieren in Leipzig aktuell gut 95 Prozent aus den heimischen vier Wänden heraus, in den polnischen, tschechischen und US-amerikanischen Produktionsstätten rund 80 Prozent, informiert Sprecherin Eike Adler.

Tools und Programme, die standortübergreifende Kommunikation ermöglichen, nutzt das Unternehmen schon lange. Damit werden nun Kundenanfragen, Marketingkampagnen und Produkteinführungen in rund 450 Heimbüros bearbeitet. Standen Videokonferenzen früher einmal pro Monat an, gehören sie jetzt zu jedem Arbeitstag. „Jedes Team hat einen eigenen Konferenzraum, in dem sich getroffen und ausgetauscht wird“, informiert Adler. „Andere nutzen das Videotool auch mal in der Pause, um gemeinsam Mittag zu essen.“ Ebenso unverzichtbar für Projektarbeit und Austausch sei der Unternehmens-Chat.

Homeoffice hat Priorität – in den Leipziger Räumen von Spreadshirt in Plagwitz bleiben die Büros zu 95 Prozent leer. Quelle: Kempner

Ohne Zweifel hat die Krise einen Prozess in Gang gesetzt. Hauptgeschäftsführer Philip Rooke findet „dass unsere Kommunikation sogar besser als vorher geworden ist. In Krisensituationen man muss sicherstellen, dass die richtigen Botschaften bei den richtigen Leuten ankommen.“ Man agiere einfach fokussierter, weil man sich mit recht begrenzten Ressourcen auf die allerwichtigsten Dinge konzentrieren müsse. „Ich hoffe, wir können uns diesen Drive bewahren und als Team weiter so zusammenhalten, kommunizieren und priorisieren, wenn Covid vorbei ist.“

Mit der Öffnung der Kitas und Schulen rechnet das Unternehmen damit, dass künftig ein paar Kollegen mehr in der Leipziger Zentrale arbeiten werden und nicht mehr ausschließlich aus dem Homeoffice. Für das Einhalten von Hygiene- und Abstandsregeln seien in den letzten Wochen bereits Maßnahmen getroffen worden.

Austausch an der Kaffeemaschine fehlt

Die aktuellen Erfahrungen sprechen dafür, das Arbeiten zu Hause auch nach Corona als Angebot für die Belegschaft beizubehalten. Dennoch ist sich das auf dem Markt sehr erfolgreiche Unternehmen der Bedeutung von analogem, persönlichem Kontakt bewusst. Eike Adler stellt klar, dass Chats und Videokonferenzen den gemütlichen Plausch nur teilweise ersetzen können: „Ohne Frage, der Austausch an der Kaffeemaschine fehlt!“

Von Mark Daniel, Josa Mania-Schlegel und Jens Rometsch