Leipzig

Die Bauarbeiten am Hotel „Astoria“ am Hauptbahnhof gehen wahrscheinlich spätestens am Dienstag weiter. Das sagte Robert Döring vom Eigentümer Vivion am Montag gegenüber der LVZ. Hintergrund: Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig hatte am Freitag einen Baustopp verfügt. Diesen soll ein benachbarter Hotelbetreiber erwirkt haben. Die Stadt selbst äußerte sich nach einer Ortsbegehung „aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen“ nicht zu den Gründen.

Vorkehrungen gegen zu hohe Staubentwicklung

Für den Eigentümer war der Baustopp eine missliche Lage. „Es hat sich aber alles geklärt. Eine der Firmen, die wir beauftragt haben, hat sich nicht daran gehalten, bei den letzten Abbrucharbeiten möglichst wenig Staub zu erzeugen“, sagte Döring. „Das wird nun geändert.“

Im neuen Vier-Sterne-Superior-Hotel entstehen 250 Zimmer mit 470 Betten. Eine großzügige Lobby, ein Restaurant mit 60 Freisitzplätzen sind ebenso geplant wie ein Bankettbereich mit Platz für 1000 Gäste, fünf Ballsäle und sechs Konferenzräume, zudem ein Spa im ersten Untergeschoss. Die Eröffnung ist für Ende 2020 vorgesehen.

Von M.O.