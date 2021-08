Sommer, Fernweh, Reisen – Sylvia Stein arbeitet seit 35 Jahren in ihrem Traumberuf im Reisebüro. Doch auch in dieser sonnigen Branche wurde sie mehrmals eiskalt erwischt, von Insolvenzen bis zur Corona-Krise war alles dabei. Nun startet die 55-Jährige in Leipzig zum fünften Mal neu durch.