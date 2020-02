Leipzig

Diese Texte haben die Leser der LVZ am meisten interessiert.

OBM-Wahl in Leipzig : Plakat mit sowjetischem Bezug sorgt für Diskussionen

Zwei Wochen vor dem zweiten Urnengang bei den OBM-Wahlen in Leipzig sorgen Plakate der Linken im Stadtgebiet für Aufsehen. Die Ästhetik der Aufsteller erinnert an den sozialistischen Realismus.

Trotz Unterrichtsausfalls: Junge Leipziger Lehrer melden sich arbeitslos

Leipzig ist bei jungen Lehrern beliebt. Obwohl an vielen Schulen Unterricht ausfällt, ist es für viele schwierig, hier eine passende Stelle zu finden. Die Schulbehörde versucht, die Absolventen für Regionen wie Bautzen und Chemnitz zu interessieren, in denen der Lehrermangel viel größer ist.

Neues Café öffnet im Leipziger Süden

Beim Aus des Cupcake-Cafés Marshalls Mum hatten es die Betreiber bereits angekündigt. Nun hat am Sonnabend ein neues Café in der Leipziger Südvorstadt eröffnet. Das Café NiMo will mit entspannter Surfurlaub-Atmosphäre überzeugen.

Satiriker Serdar Somuncu äußert sich zur Thüringen-Wahl

„ Mike Mohring und Friedrich Merz haben das Ding von langer Hand geplant und jedes ihrer Kalküle geht auf“, glaubt der Satiriker Serdar Somuncu mit Blick auf Thüringen. Im Interview mit der LVZ spricht er über den Eklat und die Folgen, Dieter Nuhr, Erdogan und alten und neuen Faschismus.

Von RND/ewo