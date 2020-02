Arbeitslosenzahl in Leipzig im Februar leicht gesunken

Leipzig/Chemnitz

In Leipzig waren im Februar 2020 weniger Menschen ohne Job als noch im Januar. Das entspricht etwa 200 Arbeitslosen weniger, wie die Arbeitsagentur in Leipzig am Freitag mitteilte. Auch im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl gesunken. Die aktuelle Arbeitslosenquote lag im Februar 6,3 Prozent. Zuletzt hatte es Anfang des Jahres einen leichten Anstieg der Erwerbslosen gegeben.

Außerdem ist den Angaben nach im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat die Zahl der Unterbeschäftigten leicht zurückgegangen. Zu den 30.745 Menschen zählen nicht nur die Arbeitslosen, sondern beispielsweise auch Teilnehmer an Arbeitsförderungsmaßnahmen und kurzfristig Erkrankte.

120.000 Arbeitslose in Sachsen

Insgesamt sank die Zahl der sächsischen Erwerbslosen im Februar auf knapp unter 120.000, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Chemnitz am Freitag mitteilte. Dies seien rund 1200 Arbeitslose weniger als im Vormonat.

Trotz aktueller wirtschaftlicher Unsicherheiten sei der Markt in Sachsen in einer robusten Grundverfassung, hieß es von der Arbeitsagentur. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent zurück. Im Februar 2019 hatte die Quote bei mehr als 128.500 Arbeitslosen und 6,0 Prozent gelegen.

Von jhz (mit dpa)