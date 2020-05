Leipzig

Der bundesweit tätige Arbeitsberater Lars Naundorf hat sich entschlossen, angesichts der Corona-Krise mit kostenfreier Beratung über große Plätze in Deutschland zu touren – und gastiert am Donnerstag von 10 bis 15 Uhr am Wilhelm-Leuschner-Platz. „Meinen Kollegen und mir geht es darum, verunsicherten Menschen, die Angst um ihren Arbeitsplatz oder ihn bereits verloren haben, zu helfen“, so Naundorf, laut ZDF-heute-journal „einer der erfolgreichsten Arbeitsvermittler der Republik“.

„Jeder kann mit Fragen kommen, Bewerbungsunterlagen mitbringen oder die Telefonnummer von dem Chef, der auf die aktuelle Bewerbung bisher nicht reagiert hat“, betont der Experte. Mit der Aktion wolle man auch die Mitarbeiter in der Arbeitsagentur entlasten, die keine Chance hätten, jedem der vielen Jobsuchenden zu helfen.

Der Amtsschimmel wiehert

Mit der Aktion will Naundorf zudem auf einen Missstand hinweisen: „Der Amtsschimmel kann sich nicht vorstellen, dass Probleme per Beratung am Telefon lösbar sind. Deshalb untersagt er uns, diese Dienstleistung über die Arbeitsagentur anzubieten“, sagt er. Sein Unternehmen solle für jedes Gespräch bundesweit Aufenthaltsräume anmieten, habe man dem Arbeitsvermittler gesagt, statt „zu Hause auf der Couch zu telefonieren“, wie es sinngemäß hieße.

„Wegen diesem Stuss können wir aktuell nicht wirtschaftlich arbeiten, und unser Unternehmen musste Corona-Staatshilfe beantragen“, wettert Naundorf. Durch die Vor-Ort-Tour möchte er Menschen einerseits weiterhin beratend zu Seite stehen – und hegt die Hoffnung, „dass irgendjemand rechtzeitig diese idiotische Regelung streicht“.

Von Mark Daniel