Archäologische Grabungen am Leipziger Harmelinhaus starten

Leipzig

Am kommenden Montag beginnen archäologische Grabungen auf einer der letzten Brachflächen in der City – dem früheren Auto-Parkplatz zwischen der Richard-Wagner-Straße 8 sowie dem Brühl 47-51. Die Fläche gegenüber vom Hotel Astoria gilt als eines der ältesten Siedlungsgebiete Leipzigs. Sie wurde in den letzten Tagen komplett beräumt.

Grabungen dauern ein halbes Jahr

Wie die LVZ exklusiv berichtete, will der Berliner Investor S&R dort ein Hotel seiner hauseigenen Kette Amano errichten– samt zweistöckiger Tiefgarage. Die Mitarbeiter des Sächsischen Landesamtes für Archäologie können folglich recht tief nach geschichtlichen Spuren suchen. Dies dauert etwa ein halbes Jahr. Im Anschluss soll das Loch nicht wieder verfüllt, sondern gleich als Baugrube genutzt werden.

Harmelinhaus erhält Dach zurück

Schon in den nächsten Wochen möchte S&R zudemmit der denkmalgerechten Sanierung des benachbarten Harmelinhausesbeginnen. Das 1913/14 errichtete Gebäude in der Nikolaistraße 57–59 wird in den Obergeschossen künftig ebenfalls als Hotel dienen. Insgesamt sind rund 500 Zimmer geplant. Das Harmelinhaus ist 63 Meter lang und stammt vom bedeutenden Architekten Emil-Franz Hänsel (Specks Hof, Zentralmessepalast).

Diese Aufnahme aus dem Jahr 1929 zeigt neben dem Harmelinhaus (links) noch ein Lagerhaus für Felle und Borsten entlang der heutigen Richard-Wagner-Straße. Beide Häuser gehörten zum größten Rauchwarenhof in der Leipziger Innenstadt. Quelle: Peter-Jens Mühlig

Das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Walmdach kehrt nun wieder zurück, erklärte Gert-Ingulf Müller vom Büro Fuchshuber Architekten, das die Sanierung leitet. Der Bauantrag für den Neubau nebenan solle noch 2019 gestellt werden. Sowohl das Haus als auch der Parkplatz gehörten einst zum größten Rauchwarenhof Leipzigs, den die jüdische Pelzhändler-Dynastie Harmelin betrieb.

Von Jens Rometsch