Leipzig

Bekommt der Matthäikirchhof bei seiner Neugestaltung ein Hochhaus? Diese Idee weiterzuverfolgen, empfahl Ronald Scherzer-Heidenberger jetzt bei einer Podiumsdiskussion. Der Professor für Städtebau an der Leipziger Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) erinnerte daran, dass schon Stadtbaurat Hubert Ritter vor rund 100 Jahren nahe der Matthäikirche einen solchen Hochpunkt schaffen wollte – als Teil einer Ringcity mit prägnanten Turmhäusern.

Der jüngste Stadtratsbeschluss zu der 1,9 Hektar großen Entwicklungsfläche lege fest, aus dem Matthäikirchhof einen „nationalen Ort mit internationaler Ausstrahlung“ zu machen, zitierte Scherzer-Heidenberger. „Wenn man die Planung von diesem gewünschten Ergebnis aus anfängt, dann lässt sich auch in die dritte Dimension denken.“ Ein Hochhaus bringe genug Geschossflächen für die vielen verschiedenen Nutzungswünsche auf dem Areal – und lasse Platz für Natur und Freiräume.

Alte DDR-Bauten abreißen oder sanieren?

Der Einwurf war keine spontane Idee. Schon 2019 hatten sich Architekturstudenten der HTWK umfassend mit dem Matthäikirchhof beschäftigt. So setzte Robert Zweigle in seiner Masterarbeit ein Hochhaus in den Hof jener DDR-Blöcke, die in den 1980er-Jahren für die Staatssicherheit und Volkspolizei entstanden. Sie wirken bis heute wie eine Trutzburg, nur ohne Bergfried.

Ein Entwurf für ein Hochhaus im Matthäikirchhof aus der Masterarbeit von Robert Zweigle an der HTWK Leipzig. Quelle: Robert Zweigle

Am selben Ort befand sich schon vor über 1000 Jahren die Keimzelle der Stadt Leipzig – mit der slawischen Holzburg „urbe Libzi“. Scherzer-Heidenberger erklärte: „Burgen wurden in allen Zeiten an Orte gebaut, wo man möglichst schwer erreichbar ist.“

Abreißen oder sanieren? Wie man mit den „politisch belasteten Bauten“ aus DDR-Zeiten umgehen soll, war das zentrale Thema der öffentlichen Video-Debatte. Veranstaltet hatten sie das Zentrum für Baukultur Sachsen (ZfBK) und die Stadtverwaltung – als Ergänzung zu einer aktuellen Reihe von Bürgerwerkstätten.

Deren Ergebnisse werden im Herbst noch mal in einem größeren Forum mit den Leipzigern diskutiert, so Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne). Davon ableiten wolle das Rathaus dann Vorgaben für einen internationalen städtebaulichen Wettbewerb. 2024 sollen die Bauarbeiten starten.

Dienberg: Gutachten zum Denkmalwert abwarten

Dienberg plädierte dafür, „in Zwischenstufen“ zu denken. Also nicht zu sagen: Alles kann weg oder alles muss bleiben. Neben Gestaltungsfragen würden Kosten und Nachhaltigkeit eine Rolle spielen. So sei der frühere Stasi-Block am Auto-Parkplatz besser erhalten als der seit Jahrzehnten verwaiste Block der Volkspolizei. „Auch müssen wir noch die Gutachten zum Denkmalwert abwarten.“

Für einen schnellstmöglichen Abriss plädierte Professor Rainer Eckert, früher Chef des Zeitgeschichtlichen Forums. Die SED-Diktatur habe für ihre Machtapparate abweisende Klötze an die Wiege der Messestadt gestellt. Für das geplante „Forum für Freiheit und Demokratie“ sei das keine Basis. Es brauche kleinteilige Strukturen gemäß früherer Stadtgrundrisse, um ein lebendiges Viertel zu erreichen, forderte Architekt Stefan Riedel vom Verein Pro Leipzig: „Ohne Abriss wurde die Klingertreppe als Zugang zur Innenstadt umsonst gebaut.“

Warnung vor reinen Kulissenbauten

Vorsichtigere Töne schlugen Ulrike Wendland vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz, die Leipziger Architekten Adrian Reutler und Wolf-Heiko Kuppardt sowie HTWK-Professor Scherzer-Heidenberger an. Mit dem Pritzker-Preis 2021 sei die wichtigste Auszeichnung der Architekturwelt an ein Büro aus Frankreich gegangen, das verantwortungsvoll für Mensch und Umwelt handelt, Sanierung vor Abriss stellt, sagte Wendland. „Wir können uns unsere Erinnerung nicht aussuchen, sondern müssen weiterbauen im Strom der Zeit.“

Mit Öffnungen und Korrekturen des Bestandes lasse sich ebenso gut ein lebendiges Viertel schaffen, meinte Reutler. Wenn überhaupt, und bevor man ein Stück Geschichte schleift, müsse klar sein, was genau an dessen Stelle treten soll. Kuppardt warnte vor reinen Kulissenbauten wie an der Dresdner Frauenkirche. Niemandem sei geholfen, wenn nur einzelne Schmuckelemente eines Gebäudes erhalten bleiben. Trauriges Beispiel dafür sei das Bronzerelief des DDR-Rektoratsgebäudes der Leipziger Uni, das nun „in einer völlig geschichtslosen Situation“ auf dem Sportcampus Jahnallee steht.

Von Jens Rometsch