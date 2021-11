Architektenwettbewerb für Global Hub und Markthalle gestartet

Leipzig

Der Freistaat Sachsen hat einen hochdotierten Architekturwettbewerb für das mittlere Baufeld auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz ausgelobt. Immerhin 232.000 Euro an Preisgeldern winken bei dem Projekt, das einige Fragen aufwirft – vor allem auch zur künftigen Leipziger Markthalle.

Denn es geht bei dem Wettbewerb nicht nur um ein neues Forschungsgebäude für den Global Hub der Universität Leipzig. Bekanntlich sollen dabei auf sechs Etagen „innovative Arbeits- und Forschungswelten“ für 500 Mitarbeiter entstehen. Dieses Haus mit 5000 Quadratmetern Nutzfläche muss „bis Mitte 2026“ fertig sein, erläuterte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) auf Nachfrage. Maximal 34 Millionen Euro dürfe das Institutsgebäude direkt neben der Grünewaldstraße kosten.

Mittleres Baufeld gehört noch der Stadt

Ungewöhnlich daran ist aber schon, dass der Freistaat diesen Wettbewerb gestartet hat, obwohl ihm das Grundstück noch gar nicht gehört. Das mittlere Baufeld des Wilhelm-Leuschner-Platzes befindet sich im Besitz der Stadt Leipzig. Diese verhandelt mit dem Land seit fast zwei Jahren über ein großes Tauschgeschäft mit verschiedensten Grundstücken – inklusive dieser Fläche. Nach aktueller Auskunft des Rathauses erhält der Stadtrat einen konkreten Vorschlag hierzu aber erst im nächsten Jahr. Theoretisch könnte der Stadtrat den Tauschplan dann auch ablehnen. Dies würde aber das Aus für den Neubau des Global Hub bedeuten.

Trotzdem entschloss sich der Freistaat in enger Abstimmung mit dem Rathaus, schon jetzt den Architekturwettbewerb auszuloben, erläuterte SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl. Grund sei der Zeitdruck bei den Fördermitteln für das Institut. „Die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz hat bei ihrer Sitzung am 2. Juli 2021 endgültig die Förderung des Global Hub beschlossen. Der Förderzeitraum endet am 31. Dezember 2026“, sagte er.

Ausschreibung gilt auch für Markthalle

Zweite Merkwürdigkeit bei dem Wettbewerb: Die Ausschreibung gilt nicht nur für den Global Hub, sondern zugleich in einem „Ideenteil“ auch für alle weiteren Flächen des mittleren Baufeldes. Auf den dort verbleibenden 6200 Quadratmetern, welche die Stadt Leipzig weder tauschen noch verkaufen will, ist eine Markthalle mit weiteren Nutzungen in den Obergeschossen vorgesehen. Über der Markthalle läuft es auf einen „Mix aus Bildung, Kultur, Büro“ hinaus: Zum Beispiel wird eine Verlagerung der Leipziger Musikschule in die Obergeschosse dieses Neubaus geprüft, die die Stadt aber erst zum Ende des Jahrzehnts verwirklichen will.

Laut SIB-Sprecher Zipfl ist es trotzdem zwingend nötig, sich schon jetzt Gedanken über die Gestalt und Funktionsweise des Markthallen-Gebäudes zu machen. „Es ergibt sich dadurch die Chance, eine optimale und städtebaulich-architektonisch hochwertige Bebauung zu erzielen. Gleichzeitig können mögliche Synergieeffekte zwischen den einzelnen Baubereichen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse des Ideenteils sollen richtungsweisend für die spätere Bebauung auf diesem und auch den benachbarten Baufeldern sein.“

Ähnlich erklärt sich das Baudezernat im Rathaus. Es sei „einerseits üblich und andererseits wichtig, das unmittelbare Umfeld des zu entwerfenden Gebäudes“ in so einem Wettbewerb gleich mit zu betrachten, hieß es dort. „Ziel ist die Entwicklung eines städtebaulichen Leitbildes mit Angaben zur Schließung zu Fußwegebeziehungen, der Freiflächengestaltung etc.“ Das Dezernat räumte indes ein, dass noch nicht abschließend geklärt sei, ob dann später noch ein eigener Architekturwettbewerb für das Markthallen-Gebäude stattfindet. Grundsätzlich begrüße die Kommune stets solche Wettbewerbe, hieß es dazu nur.

Fünf Architekturbüros aus fünf Städten

Die Vorschläge der fünf vom SIB (nach einem Auswahlverfahren) eingeladenen Architekturbüros könnten also durchaus schon mehr als ein Fingerzeig zum künftigen Aussehen der Leipziger Markthalle sein. Bei den fünf Büros handelt es sich um Baumschlager Eberle Architekten (Berlin), Code unique (Dresden), Schmidt Hammer Lassen (Kopenhagen), Schulz und Schulz (Leipzig) sowie Spengler Wiescholek (Hamburg). Zur vielköpfigen Jury gehören unter anderem die Rektorin der Universität sowie Leipzigs Baubürgermeister.

Unterdessen bereite der Freistaat weitere Wettbewerbe für die beiden geplanten Neubauten im nördlichen Baufeld des Wilhelm-Leuschner-Platzes (am Ring und Rossplatz) vor, fuhr SIB-Sprecher Zipfl fort. Dort sind bekanntlich ein Forum Recht (für 70 Millionen Euro vom Bund) und eine neue Juristen-Fakultät der Universität (samt Bibliothek und zwei Hörsälen) geplant. Außerdem entstehen in einem Hochhaus zahlreiche Wohnungen. Auch die Flächen des nördlichen Baufeldes gehören aber noch der Stadt Leipzig. Sie sollen ebenfalls erst 2022 mit dem Freistaat getauscht werden.

Sanierung vom Bowlingtreff folgt ab 2024

Gleich nebenan beginnt laut aktueller Planung im Jahr 2024 die Sanierung des früheren Bowlingtreffs, damit dort das Leipziger Naturkundemuseum einziehen kann. 52,6 Millionen Euro Gesamtkosten hat die Stadt Leipzig allein dafür in ihren Fördermittelanträgen kalkuliert.

Im südlichen Baufeld an der Windmühlenstraße verzögert sich der Bau des neuen Leibniz-Instituts für Länderkunde (IfL) voraussichtlich um drei Jahre. Dadurch dürften auch die Kosten erheblich über die einst kalkulierten 34,5 Millionen Euro steigen. Das südliche Baufeld hatte die Stadt Leipzig schon 2017 zum Freundschaftspreis an den Freistaat Sachsen verkauft. Zuvor stimmte der Stadtrat trotz erheblicher Bedenken in einer Eilentscheidung zu, weil ihm damals versichert wurde: Bei einer Vertagung auch nur um wenige Wochen würden die Fördermittel für den IfL-Neubau gestrichen. Stattdessen ist der Einzug nun nicht mehr für 2022, sondern erst für „Ende 2025“ vorgesehen.

