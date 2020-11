Leipzig

Für die Adventszeit hat sie einen kleinen Laden im „Specks Hof“ gemietet: Wie für viele Soloselbstständige, ist auch für die Fotokünstlerin Angela Liebich die Möglichkeit weggebrochen, ihre Waren einer größeren Öffentlichkeit zu präsentieren. So sind die Designer’s Open ausgefallen, Weihnachtsmärkte wie in der Mädlervilla abgesagt ... „Daher musste ich mir etwas einfallen lassen, um präsent zu sein“, sagt sie. Wie viele Händler der Innenstadt wünscht sich Angela Liebich, dass trotz aller Widrigkeiten wieder mehr Leipziger in die Stadt kommen.

Kalender-Fans gibt es auch in Kanada

Seit vielen Jahren gibt Liebich den Kalender „Fantastisches Leipzig“ heraus, der inzwischen eine große Fan-Gemeinde hat. Bis nach Kanada, wo Familie Rumpf lebt, der auch in Leipzig Geschäftshäuser gehören. „Wir entwickeln, bauen oder renovieren kein Gebäude mehr, ohne an den Geschäfts- und Wohnhäusern Kunst am Bau einzuplanen“, betont Bettina Rumpf gegenüber der LVZ. Sie hält es für ein großes Versäumnis von Politik und Behörden, dass Kunst und Kultur in diesen Zeiten nicht besser unterstützt werden. „Für uns ist es Ehrensache, dass wir auch der Kunst und Kultur in Leipzig zur Seite stehen.“ Kennengelernt haben sie die Fotografin, als sie Bilder in „Specks Hof“ machte.

Fantastische Bildwelten mit Augenzwinkern

Liebich studierte von 1989 bis 1991 Fotografie an der Hochschule für Grafik und Buchkunst. Seitdem ist sie freischaffend tätig. Neben Auftragsarbeiten für die Industrie und Gewerbe schuf sie über 15 Bildbände und zahlreiche bildjournalistische Beiträge für Magazine. 2017 gründete sie ihren eigenen Bildkunstverlag „edition liebich“. Ihr Markenzeichen sind surrealinszenierte Stadtarchitekturbilder. Mit Augenzwinkern komponiert sie fantastische Bildwelten, spielt mit der Fantasie, macht mit ihrer Sicht neugierig. Und stellt dabei immer den Bezug zur Geschichte der abgebildeten Örtlichkeiten her. Im Vorjahr übrigens auch in Dresden. Doch jener ebenfalls geplante Kalender für 2021 war zu Corona-Zeiten in diesem Jahr für sie nicht realisierbar. Auch andere Produkte – wie ein Buch für Dresden – sind zumindest verschoben.

Im kleinen Laden im „Specks Hof“ können Interessierte den aktuellen Kalender, aber auch Postkarten, Plakate und Leipzig-Bilder aus den vergangenen fünf Kalender-Jahren erwerben – bis 23. Dezember in limitierter Auflage und in verschiedenen Größen. Ausstellungsstücke werden zum Sonderpreis angeboten. Die Fotos sind Teil eines Projektes: „Am Ende möchte ich eine Ausstellung machen sowie einen Bildband herausgeben, in dem ich wieder auf die Historie eingehen kann“, kündigt Angela Liebich an. Wer ihre Beharrlichkeit kennt, zweifelt nicht daran, dass sie das realisiert.

Von Mathias Orbeck