Leipzig

Am Montagabend hat die Stadt Leipzig ihren Architekturpreis 2022 bei einem Festakt im Neuen Rathaus übergeben. Große Überraschungen gab es dabei nicht – sofern man davon absieht, dass zwei ortsansässige Büros gleich doppelt geehrt wurden.

Die drei gleichberechtigten Hauptpreise gingen an das neue Hauptgebäude plus Technikum vom Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in der Torgauer Straße (Schulz und Schulz), an das Wohnensemble „Hafen Eins“ am Lindenauer Hafen (W&V Architekten) sowie an das genossenschaftlich organisierte Wohnprojekt OurHaus (Dix Tannhäuser) im Lindenauer Hafen.

Einer der drei gleichberechtigten Architekturpreise der Stadt Leipzig geht an das neue Haupthaus (links) und Technikum (rechts) vom Deutschen Biomasseforschungszentrum – errichtet durch Schulz und Schulz. Quelle: Gustav Willeit

DBFZ-Gebäude und „Hafen Eins“ bedacht

Bemerkenswert ist dabei, dass zwei dieser Neubauten schon im vergangenen Herbst erfolgreich waren. Die aus Holz errichteten DBFZ-Gebäude sowie das Ensemble „Hafen Eins“ mit 56 Wohnungen erhielten seinerzeit schon den Architekturpreis des sächsischen Landesverbandes im Bund Deutscher Architekten (BDA). Nun überzeugten sie auch die unabhängige Jury des kommunalen Wettbewerbs zur Förderung der Baukultur, welcher alle zwei Jahre durch die Stadt Leipzig für Neubauten ausgelobt wird.

Den Vorsitz der fünfköpfigen Fachjury aus Nicht-Leipzigern hatte der bekannte Münchener Architekt Amandus Samsøe Sattler übernommen. Einheimische Sachjuroren waren zudem die HTWK-Professorin Annette Menting sowie der Kunsthistoriker Professor Arnold Bartetzky.

Genossenschaft „OurHaus“ ausgezeichnet

Beim kooperativen Projekt „OurHaus“ des Leipziger Architektenbüros Dix Tannhäuser (für 13 Wohnparteien in der Hafenstraße 5) gefiel der Jury besonders, dass die Räume intelligent zusammengeschaltet werden können, private und gemeinsame Nutzungen aber klar definiert seien. „Damit wird die Vielfalt und Komplexität einer Baugemeinschaft abgebildet. Ein wichtiger Begegnungsort ist der Gemeinschaftsraum im Erdgeschoss, der sich zum Garten hin öffnet – die wilden, naturnah begrünten Freianlagen stehen allen Bewohnern zur Verfügung.“ Auch dieses Vorhaben in Holz-Hybrid-Bauweise hatte vorab schon viel Beifall erhalten.

Das genossenschaftliche Hausbauprojekt „OurHaus“ am Lindenauer Hafen kann sich ebenfalls über den Architekturpreis der Stadt Leipzig 2022 freuen. Geplant hat es das Leipziger Büro Dix Tannhäuser. Quelle: Christian Modla

Lobende Erwähnungen der Jury gingen nun noch an die neue Grundschule am Addis-Abeba-Platz (Schulz und Schulz) sowie an das Theaterhaus „Halle 7“ in der Spinnereistraße (W&V Architekten). Eine Ausstellung zum Architekturpreis ist vom 3. bis 20. Mai in der Unteren Wandelhalle des Neuen Rathauses zu sehen. Mehr Infos (auch zum Katalog) unter www.leipzig.de/architekturpreis.

Von Jens Rometsch