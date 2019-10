Arena Leipzig bekommt einen neuen Namen

Leipzig

Was lange währt, wird irgendwann auch gut. Jüngstes und prominentes Beispiel: Die Suche nach einem Namenssponsor für die Arena Leipzig. Die stand immer mal wieder kurz vorm Abschluss, scheiterte regelmäßig.

Jetzt wurden die Arena-Chefs Matthias Kölmel (27) und Philipp Franke (29) fündig. Die am 11. Mai 2002 eröffnete und rund 42 Millionen Euro teure Mehrzweckhalle heißt künftig „Quarterback-Immobilien-Arena“. Am Dienstag segnete das Rathaus die Vereinbarung zwischen den Arena-Machern und Tarik Wolfs Unternehmen ab.

Vertrag bis 2025

Selfmade-Millionär Wolf aus Storkwitz bei Delitzsch gehört zu den großen deutschen Immobilien-Entwicklern. Der Vertrag läuft zunächst bis 2025 und dürfte den langjährigen Unterstützer der DHfK-Handballer jährlich zwischen 300.000 und 400.000 Euro kosten. Vielleicht bringt Wolf, Diplom-Ingenieur für Technische Kybernetik und Mathe-Ass, einen fähigen Dachdecker mit in die Ehe. Das Arena-Dach kann an manchen Tagen das Wasser nicht halten. Ein Konstruktionsfehler. Bei Handballspielen in der Bundesliga wurden deshalb schon Wischlappen zu den wichtigsten Werkzeugen.

Von Guido Schäfer