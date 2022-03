Arena Leipzig bereitet sich auf die Ankunft Geflüchteter vor

Leipzig

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in Leipzig an. Die Kapazitäten der Erstaufnahmestellen sind ausgeschöpft. Die Quarterback Immobilien Arena soll deswegen ab Freitagabend als Notunterkunft für Ukrainerinnen und Ukrainer genutzt werden. Die Vorbereitungen haben begonnen. Bis zum frühen Abend konnte man sich aber nicht vorstellen, dass dort in der folgenden Nacht Menschen unterkommen würden.

Zufluchtsort für die nächsten zwei Wochen

Nachdem sie monatelang als Impfstelle verwendet wurde, wird die Arena Leipzig inmitten der neuen Krise zur Notunterkunft und Schlafstelle umfunktioniert. Bis zum 24. März sollen Ukrainerinnen und Ukrainer dort untergebracht werden, verkündeten die Verantwortlichen der Quarterback Immobilien Arena auf Facebook. Noch am Nachmittag stand dort, wo sonst die Handballer des SC DHfK auf dem Parkett stehen, aber noch kein einziges Bett. Am Donnerstag wurden zwar Tribünen umgebaut und die Spielfläche entfernt. Am frühen Freitagnachmittag wartete am Eingang zur Arena aber lediglich ein Fahrzeug des DRK-Katastrophenschutzes, während aus zwei großen Lastkraftwagen Kisten in die Haupthalle verladen wurden.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorbereitungen laufen

Die Halle wird dringend als Unterkunft gebraucht. Immer mehr Kriegsflüchtlinge müssen untergebracht werden. Alles muss im Eiltempo passieren. Man wisse noch nichts Genaues, hört man von Helfern vor Ort. Es würden noch Abstimmungen zwischen dem Betreiber der Halle und der Stadt Leipzig notwendig sein, hieß es. Matthias Hasberg, Sprecher der Stadt Leipzig, wies noch einmal auf die Größe der Herausforderung angesichts der Vielzahl ankommender Flüchtlinge hin: „Bezüglich der Lage steht die Stadt in der unmittelbaren Verantwortung, Wohnungslosigkeit zu verhindern und bereitet deshalb Notunterkünfte vor.“ Das passiere so schnell es eben ginge.

Von Fabienne Küchler