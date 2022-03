Arena Leipzig soll schon Donnerstag Notunterkunft für Geflüchtete werden

Leipzig

Aufgrund der hohen und täglich wachsenden Zahl von in Leipzig ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine beschleunigt die Stadt Leipzig die Bereitstellung von Unterkünften. Unter anderem die Arena Leipzig wird als Notunterkunft angemietet. Sozialbürgermeister Thomas Fabian betont: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, sehr schnell so viele Unterkünfte wie nur möglich zu bekommen und in Betrieb zu nehmen.“ Die schon vor knapp zwei Wochen für April avisierte Reaktivierung der Flüchtlingsunterkünfte An den Tierkliniken (300 Plätze) sowie in der Helenenstraße 26 auf dem Agra-Gelände (46 Plätze) soll laut Informationen aus dem Rathaus auf kommende Woche vorgezogen werden. Hinzu kommt die Unterkunft Deiwitzweg 1 (89 Plätze).

Als Sofortmaßnahmen hat die Stadt bereits Hostels angemietet. Geprüft werde momentan auch, schon ab Donnerstag die Quarterback Immobilien Arena für 14 Tage als Notunterkunft anzumieten, heißt es. Dort sollen mehr als 1000 Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten.

Zu weiteren Immobilien gehören die ehemalige Schule in der Zweenfurther Straße und ein Gebäude in der Friesenstraße, das vom St. Georg Klinikum an die Stadt rückübertragen wurde. Möglicherweise wird wie 2015 eine kleine Zeltstadt auf dem Deutschen Platz entstehen, ist zu hören.

Seit Dienstag ist die Kapazität von 1300 Menschen in Mockau ausgeschöpft

„Wir stehen vor einer riesigen, immer weiter wachsenden Aufgabe“, so Sozialbürgermeister Fabian. Genaue Zahlen und weitere Orte von Unterkünften werden erst in den kommenden Wochen feststehen. Klar ist für Fabian: „Die Anstrengungen und Maßnahmen von 2015 wiederholen sich, aber in einer größeren Dimension.“

Seit Dienstag ist die Kapazität von 1300 Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Mockau ausgeschöpft, ebenso die 300 Plätze in Rötha im Landkreis Leipzig. Wie viele aus der Ukraine Vertriebene derzeit in privatem Wohnraum beherbergt werden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Von Mark Daniel