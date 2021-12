Leipzig

Schon um 10 Uhr standen am Mittwoch die ersten vor der Quarterback Immobilien Arena, um sich in ihre Corona-Schutzimpfung zu holen. Einer von ihnen ist Jens Roßberg. Der 58-Jährige ist bei den kühlen Temperaturen gut ausgestattet: warme Schuhe, Jacke und Mütze. Mit seiner Frau konnte er sich in der Schlange abwechseln und einen Kaffee holen. Kurz vor 12 Uhr warteten dann schon mehr als hundert Menschen mit viel Abstand bis an die Kreuzung zur Jahnallee – während drinnen die letzten Vorbereitungen liefen.

Um 12 ging es dann los. Die ersten gut zwei dutzend Personen konnten im Wartebereich des Foyer Platz nehmen und füllten die notwendigen Dokumente aus. In dieser Woche sind pro Tag zwei Impfärzte in der Arena im Einsatz. Ab der nächsten Woche sollen noch mehr als die zwei Kabinen genutzt werden. Acht Kabinen stehen insgesamt bereit, wie zu vernehmen war.

Jens Roßberg(58) ist einer der ersten vor der Arena Leipzig. Quelle: André Kempner

Sieben feste Impfstellen in Leipzig

Am ersten Tag in der Arena dauert es jedoch, bis die ersten wirklich ihren Piks bekamen. „Wir benötigen etwas Zeit, bis sich hier alles eingespielt hat“, erklärte Olaf Hagenauer, Vorstand des DRK Kreisverbands Leipzig-Stadt. „Am Dienstag haben wir insgesamt 1342 Dosen verimpft. Das werden wir sicherlich nicht gleich verdoppeln können, aber stetig werden die Zahlen steigen“, versichert er. Zum Einsatz kommen die Vakzine Biontech und Moderna. „Die Leute kommen vor allem, um sich zu Boostern. Es sind aber auch einige Erst- und Zweitimpfungen dabei“, so Hagenauer.

Olaf Hagenauer, Vorstand des DRK Kreisverbands Leipzig-Stadt und Philipp Franke, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft der Arena, freuen sich, dass es mit dem Impfen vorangeht. Quelle: André Kempner

Für die Vorbereitungen, die die Verantwortlichen der Arena Leipzig übernahmen, ist Hagenauer dankbar. „Die haben die Impfstrecke perfekt aufgebaut.“ Und andererseits ist man in der Arena glücklich, etwas Sinnvolles tun zu können. „Wir sehen es als gesellschaftliche Verantwortung, das Impfen voranzubringen, indem wir hier unsere Infrastruktur anbieten“, erklärt Philipp Franke, Geschäftsführer der ZSL Betreibergesellschaft der Arena.

Eine der ersten, die hier an diesem Ort geimpft wird, ist Henriette Habelt. Sie ist froh ist nun ihren Booster zu bekommen. „Ich kenne einige, die trotz zweifacher Impfung Corona bekamen. Das will ich vermeiden“, sagt die 51-Jährige. Auch Andrea Gaffrontke war früh an der Arena. „Über die Betriebsärzte gab es keine Termine mehr in diesem Jahr und an anderen Impfstellen waren die Schlangen immer sehr lang“, erklärt sie. Auch die Impf-Finder-App hatte sie sich aufs Smartphone geladen – Termine waren dort jedoch nicht buchbar.

Henriette Habelt lässt sich in der Arena Leipzig impfen. Quelle: André Kempner

Nachdem Impfwillige im Impfzentrum an der Neuen Messe im Sommer sehr schnell zu ihrer Corona-Impfung kamen, sah die Situation an den vier Leipziger Impfstellen in den zurückliegenden Wochen ganz anders aus. Im Hauptbahnhof zog sich die Schlange fast immer durch das gesamte Untergeschoss. Im Paunsdorf-Center und im Allee-Center sah es ähnlich aus.

Nun soll sich die Situation entzerren. Seit dem 1. Dezember impft das DRK in Leipzig an sieben festen Impfstellen von montags bis samstags. „In den letzten Wochen waren es weniger Orte und an weniger Tagen. Nun ist das Angebot regelmäßig“, erklärt Olaf Hagenauer. Und gut verteilt. Zusätzlich gibt es ein mobiles Team, das durch die Stadt tourt. Eine Übersicht der Termine und Orte gibt es unter www.leipzig.de/corona-impfung.

Situation vor Impfstellen entzerrt

Es ist 13 Uhr vor dem Stadtbüro am Burgplatz. Vielleicht 30 Leute warten und füllen bereits draußen die Zettel aus. Robert, der in Nähe arbeitet, nutzt seine Mittagspause für die Impfung. „Am Morgen war die Schlange doch etwas länger. Jetzt geht es nicht mal um die Ecke“, erklärt er. Auch Yvonne Nobbe hat es direkt am ersten Tag in der neuen Impfstelle am Burgplatz versucht. „Mir war klar, dass es nicht ohne Warten gehen wird. Aber eine Stunde ist im Vergleich noch okay“, erklärt de 35-Jährige.

Die neue Impfstelle im Stadtbüro am Burgplatz wird gut angenommen. Quelle: André Kempner

Der Plan, dass sich durch die weiteren Impfstellen die Situation entzerrt, scheint aufzugehen. Zumindest im Untergeschoss des Hauptbahnhof. „Es ist viel entspannter als letzte Woche. Die Leute standen stundenlang an durch die gesamte Etage“, erklärt ein Security-Mitarbeiter. Er hörte aber auch, dass es am Burgplatz noch schneller ginge.

Schlange stehen muss jedoch nicht überall sein: Unterdessen teilte die Stadtverwaltung Markkleeberg mit, dass es im stationären Impfzentrum im Großen Lindensaal der Stadt noch freie Impfkapazitäten gibt. Geöffnet ist dort montags bis samstags von 9 bis 17 Uhr.

Ohne längere Wartezeiten geimpft werden – das soll bald wieder möglich sein. Ab Freitag, dem 3. Dezember soll es ein Onlinebuchungssystem geben – zunächst nur für die Arena und das Stadtbüro. Alle weiteren Standorte sollen im Laufe der kommenden Wochen hinzukommen.

Von Kathleen Retzar