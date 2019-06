Leipzig

Auf dem Banner steht „10 Jahre Ariowitsch-Haus“. Das ist nicht wirklich ein rundes Jubiläum. „Wir feiern das trotzdem. Es war ein Kraftakt, dieses Haus zum Leben zu erwecken“, sagt Susanne Kurcharski-Huniat, die Kulturamtsleiterin. Das Ariowitsch-Haus in der Hinrichsenstraße 14 ist ein Treffpunkt der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig, aber auch ein bunter Mittelpunkt im Waldstraßenviertel – und das seit dem 15. Mai 2009. Der Eröffnung vorausgegangen war ein jahrelanger Streit um den Ausbau des ehemaligen, von der Familie Ariowitsch 1931 gestifteten, jüdischen Altenheims zum Kulturzentrum. Nachbarn wollten diesen Ausbau per Klage verhindern. Baustart sollte ursprünglich schon im September 2002 sein. Doch das Projekt beschäftigte mehrere Instanzen.

Jüdische Kultur in aller Vielfalt

Zehn Jahre Ariowitsch-Haus werden nun bei einem Festakt am Sonntag gefeiert, bei dem auch die Jüdische Woche 2019 eröffnet wird. Dazu wird Jospeh Schuster erwartet, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. „Wir sind froh, dass es gelungen ist, ein Haus für alle Generationen zu etablieren und unsere jüdische Kultur in aller Vielfalt zu zeigen“, sagt Küf Kaufmann, der Vorsitzende der Israelitischen Religionsgemeinde. Im Judentum gbe es eben nicht nur traurige Momente wie den Holocaust, sondern auch eine sehr lebendige Kultur.

Mai 2009: Eröffnung des Kulturzentrums mit der damaligen Präsidentin des Zentralrates der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch. Sie sitzt neben Küf Kaufmann (4.v.r.), dem Vorsitzenden der Israelitischen Religionsgemeinde Leipzig (3.v.r.) und Oberbürgermeister Burkhard Jung (2.v.l., SPD) Quelle: André Kempner

Die wird im größten Zentrum für jüdische Kultur in Sachsen gelebt. Die Begegnungsstätte ist mit zahlreichen Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen sowie dem Mehrgenerationenhaus ein buntes Zentrum im Waldstraßenviertel geworden. Aber auch private Feiern und Firmenveranstaltungen finden hier statt. Angeboten werden mehr als 85 Veranstaltungen pro Jahr, die von gut 4000 Gästen pro Jahr besucht werden. Nicht mitgerechnet: das vielfältige Kursangebot.

Sprachkurse zur Integration

„Begegnungen – das ist das Leitthema unseres Hauses“, betont Veranstaltungskoordinatorin Anja Lippe. Zum Angebot gehören Mal- und Zeichenkurse, Tanzgruppen, Chor, Theater- und Literaturklubs, Schach-, Sprach-, PC- und Kreativkurse ... Nahezu 80 Prozent der Kursteilnehmer haben einen Migrationshintergrund. „Deshalb dienen vor allem die Sprachkurse dem Abbau von Sprachbarrieren und der Integration in den Alltag“, so Lippe. Viele stammen aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Deshalb wird im Ariowitsch-Haus oft Russisch gesprochen. Jüdische Feste und Feiertage wie Chanukka und Pesach werden regelmäßig gefeiert, aber auch Hochzeiten finden statt. Beliebt sind auch Hebräisch-Kurse, für die es derzeit allerdings keinen Lehrer gibt.

Sanierung des Ariowitsch-Hauses zum jüdischen Kulturzentrum in den Jahren 2007 bis 2009. Quelle: Silvia M. Hauptmann

Konzerte in der Jüdischen Woche

Pünktlich zur Jüdischen Woche wurde eine Ausstellung zum Rabbiner Ephraim Carlebach eröffnet. Ein weiteres Highlight: Unter dem Motto „Von Jiddisch bis Klassisch“ präsentiert sich die Israelitische Religionsgemeinde bei einem Konzertabend am 24. Juni in ihrer ganzen musikalischen Vielfalt (18 Uhr). Die Berliner Sängerin Sharon Brauner folgt dann am 25. Juni, 20 Uhr, mit jiddischen Liedern als Urgestirn ihrer Gefühlswelt. Die Show verspricht, kurzweilig und charismatisch zu werden, heißt es in der Ankündigung. Zum Geburtstag steuert Fotografin Silvia Hauptmann übrigens eine kleine Ausstellung bei, auch mit Bildern vom Umbau des einstigen Altenheims zum Kulturzentrum.

Von Mathias Orbeck