Armin Kühne zeigt im Deutschen Fotomuseum Verfall und Wiederaufbau Leipzigs

Zum Gedenken an die Friedliche Revolution vor 30 Jahren zeigt das Deutsche Fotomuseum seit Donnerstag, 3. Oktober, eine Sonderausstellung mit „Vorher-Nachher-Fotos“ des Leipziger Fotografen Armin Kühne. Mit seinen Gegenüberstellungen veranschaulicht er den katastrophalen Zustand Leipzigs im letzten Jahrzehnt der DDR und den Wiederaufbau seit 1989.

Kühne dokumentiert Zeitgeschichte

Seit Jahrzehnten sammelt er, was er bei seinen aufmerksamen Blicken durch die Linse einfängt. Momentaufnahmen, authentische Szenen aus dem Alltag, aber auch den Verfall einst prächtiger Häuser.

So dokumentiert er den Niedergang von Bauten aus der Gründerzeit und dem Jugendstil ebenso wie den Wiederaufbau. „Es gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Fotografie, das Vergängliche als Bild zu bewahren, um es nachfolgenden Generationen zu erleichtern, die Vergangenheit zu begreifen“, sagt Fotomuseums-Direktor Andreas J. Mueller. „Die Veränderungen während der letzten 30 Jahre waren insbesondere in Leipzig derart radikal, dass selbst jene Zeitgenossen, die sie miterlebt und mitinitiiert haben, mit Erstaunen reagieren, wenn sie Armin Kühnes Fotografien betrachten.“ Konsequent wie kaum ein anderer Fotograf reiche er mit seinem Schaffen durchaus an Herrmann Walter heran, der sich als bedeutendster Bildchronist der Stadt Leipzig im ausgehenden 19. Jahrhundert einen Namen gemacht hatte. Muellers Partnerin Kerstin Langner habe den Titel der Schau beigesteuert.„Auferstanden aus Ruinen“ – das passe doch sehr gut.

Bilder erzählen Geschichten

Kühne und Mueller haben sich gemeinsam durch die Archive gewühlt und heiße Diskussionen geführt. Herausgekommen ist eine spannende Auswahl von Häusern und Plätzen, die allesamt Geschichten erzählen. Aufmerksame Betrachter können in so mancher Gegenüberstellung auf der Suche nach Details und Erinnerungen versinken. Die Haupttreppe der Universitätsbibliothek zwischen Schutt und Trümmern ist ein Beispiel. Mueller denkt an seine Studienzeit und daran, wie er sie täglich passierte und den Verfall bedauerte. Die wieder hergestellte Pracht begeistert. Kühne zeigt auch Ausschnitte, holt verfallene Erker und morsche Dächer ganz nah ran, um die Schönheit nach der Renovierung zu verdeutlichen.

Neues nicht immer gelungen

Doch nicht alles, was neu ist, glänzt. Der Fotograf verblüfft, erlaubt sich auch mehr oder weniger versteckte Spitzfindigkeiten. So zeigt er einen Auflauf von Menschen, Badende, die sich an einem heißen Sommertag auf dem Sachsenplatz in den Pusteblumen-Brunnen von Harry Müller tummelten. Die stehen jetzt auf dem Richard-Wagner-Platz – während man sich über die Attraktivität der neuen Gestaltung zwischen den Fassaden von Burgergrill und Bildermuseum durchaus streiten kann. Kurios: Im alten Eingang B der VEB Interdruck ziert 1989 noch charmant ein steinerner Zwerg, der sich auf ein Buch stützt, einen Treppenaufgang. Nach der Sanierung ist er verschwunden und tristen Fliesen gewichen.

“ Leipzig im Wandel" vergriffen

Gemeinsam mit dem 2018 verstorbenen Baubürgermeister der Messestadt, Nils Gormsen, hat Kühne bereits vier Bildbände in Neuauflagen seines Erstlingswerkes„ Leipzig im Wandel“ herausgebracht, die zum großen Teil längst vergriffen sind. Im Deutschen Fotomuseum sind noch Exemplare zu bekommen.

Die Sonderausstellung „Auferstanden aus Ruinen“ ist vom 3. Oktober bis zum 9. Februar zu sehen. Geöffnet hat das Deutsche Fotomuseum, in der Raschwitzer Straße 11 im Agra-Park täglich außer Montag von 13 bis 18 Uhr.

Von Gislinde Redepenning