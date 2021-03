Leipzig

Für Michael Meyerhoff ist der 3. März, der Welttag des Artenschutzes, von Berufs wegen „sein“ Tag. Der 33-Jährige ist seit Mitte Dezember neuer Artenschutz-Referent des Leipziger Zoos. Vereinfacht gesagt, gibt er den Artenschutz-Euro aus, den jeder Besucher beim Ticketkauf freiwillig zahlen kann. 700 000 Euro hat der Zoo im vergangenen Jahr für den Artenschutz eingesetzt.

In Chile hat der Leipziger Zoo 2009 eine Zuchtstation für den von Charles Darwin entdeckten Nasenfrosch eröffnet. Quelle: Zoo Leipzig

Meyerhoff ist im Leipziger Zoo angedockt, aber seine Arbeit richtet sich nach draußen, auf andere Erdteile. 20 große und kleine Projekte auf fünf Kontinenten unterstützt der Zoo, um stark bedrohte Arten vorm Aussterben zu retten. Dazu gehören die Goldkopflanguren in der Halong-Bucht in Nordvietnam, die Schimpansen in Westafrika, die Nasenfrösche in Chile. Kleinere Projekte gelten der Aussiedlung von Przewalski-Wildpferden oder Säbelantilopen. Meyerhoff hält per E-Mail, Skype oder Zoom Kontakt zu den Mitarbeitern vor Ort, von denen manche sogar aus Leipzig kommen. Er weiß, was an Technik, Ausrüstung oder Personal gebraucht wird. Es sind langfristige Projekte, der Erfolg wird sich erst nach Jahren oder Jahrzehnten einstellen.

Ein Roter Panda. Für diese Tierart unterstützt der Leipziger Zoo ein Schutzprojekt in Nepal mit 2500 Euro jährlich. Quelle: André Kempner

Die beiden größten Projekte befinden sich in Südostasien. Dort kommt der 33-Jährige gerade her: In den letzten sieben Jahren hat der gelernte Tierpfleger in Kambodscha gearbeitet, in einer Schutzstation des Allwetterzoos Münster. Davon fünf Jahre als Verantwortlicher. Rund 50 Tierarten – Vögel, Schildkröten, Gibbons, Languren, Schuppentiere – hat der gebürtige Ostwestfalen dort betreut. In Asien lernte er auch seine Frau kennen, eine deutsche Tierärztin. Mit dem kleinen Sohn sind die beiden Ende 2020 nach Deutschland zurückgekehrt.

Globales Handeln ist nötig

Warum Artenschutz eine der großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts ist, hat Meyerhoff in Südostasien erlebt: „Du fährst über eine Hoppelpiste im Wald. Im nächsten Jahr ist dort eine Straße entstanden, und noch ein Jahr später ist der Wald gefällt, abgebrannt und gerodet. Dann wurde dort eine Plantage angelegt.“ Das kann ein einzelner Mensch, ein einzelner Zoo, eine einzelne Organisation nicht stoppen. Es bedarf einer großen Aufmerksamkeit für dieses Thema und des globalen, abgestimmten Handelns. Dass die Leute besser erkennen und verstehen: Es gibt einen Zusammenhang zwischen Bevölkerungsexplosion, Lebensraumzerstörung, Artensterben, Klimawandel, Pandemie und Konsumverhalten – das wünscht sich der 33-Jährige am Welt-Artenschutztag. Erfolg ist für ihn, wenn kleine Schritte gelingen.

Hier hilft der Leipziger Zoo Für weltweite Artenschutz-Projekte stellte der Zoo 2020 insgesamt rund 700 000 Euro zur Verfügung. Davon kamen circa 500 000 Euro von den Besuchern, die beim Ticketkauf den freiwilligen Artenschutz-Euro zahlten. Und das trotz 15-wöchiger Schließung im Frühjahr und ab 2. November 2020. Die Projekte auf fünf Kontinenten stehen inhaltlich in Verbindung zu den Themenwelten im Zoo. Beispiele: – Auffangstation für bedrohte Primaten in Vietnam (195 000 Euro) – Goldkopflangurenprojekt in der Halong-Bucht in Vietnam (160 000 Euro) – Schimpansenprojekt in Afrika (60 000 Euro) – Nasenfroschprojekt in Chile (40 000 Euro) – Schutzprojekt für den Roten Panda in Nepal (2500 Euro) Die Unterstützung reicht von Ausrüstung über Pfleger bis Ranger – je nach Notwendigkeit vor Ort.

Trotz Lockdown keine Abstriche

Besonders froh ist der Vegetarier und Auto-Stehenlasser, dass der Leipziger Zoo seine Artenschutzprojekte trotz des Lockdowns durchzieht, obwohl Einnahmen in Millionen-Höhe weggebrochen sind. „Wir haben weltweit Kooperationsvereinbarungen mit Projekten, von denen stark bedrohte Tiere und natürlich auch Mitarbeiter abhängen. Natürlich stehen wir auch in diesen schwierigen Zeiten dazu“, versichert Zoodirektor Jörg Junhold. Die notwendigen Gelder kommen aus Rücklagen und Spenden.

Von Kerstin Decker