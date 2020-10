Artenvielfalt-Forscher ehren Leipziger Unterstützer

Leipzig

Ohne den einen hätte es das bundesdeutsche Forschungszentrum in Leipzig so nicht gegeben, ohne den anderen wäre die praktische Arbeit kaum möglich: Professor Martin Schlegel und Stadtförster Andreas Sickert sind am Mittwoch von Professor Christian Wirth als Ehrenmitglieder in die Forschungsgemeinschaft iDiv aufgenommen worden.

Verhandlungen über Standort

Der Sprecher des Forschungszentrums, das die Universität Leipzig mit der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung betreibt, würdigte die beiden für ihre herausragende Unterstützung bei der Forschung zur Artenvielfalt.

„Ohne ihn würde das iDiv nicht existieren", sagte Wirth über Schlegel. Grund: Der heute 68-Jährige war zu Gründungszeiten des Zentrums Interimsrektor der Uni Leipzig, hat die Verhandlungen mit Halle und Jena über den Standort geführt, in den ersten Jahren des iDiv auch die Förderanträge gestellt. Nebenbei forschte der Biologe noch zu mehreren Projekten, etwa zu Käfern im Auwald.

Hilfe beim Auwaldkran

Daher kennt er auch Andreas Sickert. Der Leipziger Stadtförster sei Dreh- und Angelpunkt zu allen Fragen, wenn es um den Auwald gehe, würdigte Wirth den 62-Jährigen. Als nach der Flut 2013 auch der Auwaldkran, zentrales Hilfsmittel der Forscher in der Burgaue, schwer beschädigt war, habe Sickert geholfen – „wie eigentlich immer“, so Wirth. Der Stadtförster liebe die Forschung und die Artenvielfalt im Auwald und mehre auch die Zahl großer Pflanzenfresser wie etwa Bisons am Cospudener See oder im Connewitzer Wildpark.

Von Jörg ter Vehn