Leipzig

Seit dem 2. November sind Museen wegen des Corona-Lockdowns bereits geschlossen. Wenn die Leute nicht zur Kunst kommen können, dann kommt die Kunst eben zu den Leuten: Bis 15. März wird die Stadt nun zum Ausstellungsraum. Auf über 220 hinterleuchteten Citylight-Plakatflächen zeigt das Museum der bildenden Künste (MdbK) in Leipzig Reproduktionen von Gemälden aus seiner Sammlung. Dafür, so Museumssprecher Jörg Dittmer, wurden bereits im vergangenen Jahr die Rückseiten der Aufsteller reserviert.

Mit der Aktion wird das Publikum da abgeholt, wo es ist beziehungsweise wartet – die meisten Aufsteller befinden sich an Straßenbahnhaltestellen. Andere stehen in der Leipziger Fußgängerzone oder rund um den Ring. Fünf Werke sind dabei zu sehen. Wie die Aktion ankommt, ist bei Twitter und auf dem Instagram-Account des Museums zu sehen: „Kommt nach Berlin“, fordert eine Userin. Andere wollen wissen, ob es die Motive hinterher zu kaufen gibt.

Interaktive Karte lädt zum Artwalk im Lockdown ein

LVZ.de zeigt auf einer interaktiven Karte, wie man die Werke im Lockdown als Artwalk erleben kann. Der knapp 1,2 Kilometer lange Kunstpfad führt vom Naschmarkt über die Grimmaische Straße und den Augustusplatz bis zum Johannisplatz. Zu jedem der Gemälde hat das Museum kurze Hörstücke hochgeladen, die über QR-Codes bei Soundcloud abgerufen werden können, jeweils von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Museums – mit sehr persönlichem und zuweilen überraschendem Zugang, eingelesen von Profi-Sprecherinnen und -Sprechern. Sie finden diese in der Google-Karte bei einem Klick auf die fünf Stationen.

Psychedelisch angehauchter Hirtenteppich

Zu Gerrit van Honthorsts (1592–1656) „Musizierender Gesellschaft“ hat Sithara Weeratunga, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Diversität, beispielsweise ein „Pastoral Remix“ mit Samples kreiert, unter anderem mit Musik von Gheorghe Zamfir & James Last oder Songs And Dances From Bulgaria. Ein psychedelisch angehauchter Hirtenteppich.

Ein Sehnsuchtsbild des Direktors

Museumsdirektor Stefan Weppelmann hat Claude Monets „Boote am Strand von Étretat“ von 1883 für einen imaginären Kurztrip in die Normandie genutzt. „Endlich ist es so weit: Wir fahren wieder nach Frankreich ...“, hebt der Text an. Es folgt ein Strandspaziergang, vorbei an Booten, die bei Ebbe „wie riesige Schuhe“ im Sand liegen. Für ihn sei das ein Sehnsuchtsbild, sagt der Direktor, der mit einer Französin verheiratet ist.

Wolfgang Mattheuers „Hinter den sieben Bergen“ (1973) in der Innenstadt. Per QR-Code kann man sich ein Hörstück dazu aufs Handy laden. Quelle: André Kempner

„Woran bleiben deine Augen hängen?“

Zu Ruyschs Blumen-Stillleben, wie der van Honthorst ein Meisterstück aus der Maximilian Speck von Sternburg Stiftung, ist eine klassische Werkbetrachtung von Jan Nicolaisen, Chefkurator für Gemälde und Plastik, zu hören. Kunstvermittlerin Kirsten Huwig blickt mit einer Zeitzeugin auf das Jahr 1973 zurück – und Wolfgang Mattheuers im selben Jahr entstandenes „Hinter den sieben Bergen“. Kollegin Elisabeth Würzl fragt: „Woran bleiben deine Augen hängen?“ – bei Franziska Holsteins Bild.

Blumen sprechen – mit Blumen

Einen besonderen Einfall hatte Maria-Luise Kunze vom Social-Media-Team des Museums mit Freundinnen und Freunden. Einer hat sich vor das farbenpralle „Stillleben mit Blumen und Früchten“ der niederländischen Malerin Rachel Ruysch (1664–1750) gestellt – mit einem Strauß vor dem eigenen Gesicht. Blumen sprechen mit Blumen. Drei junge Frauen präsentieren sich als lebende Skulpturen vor einem Gemälde der Leipzigerin Franziska Holstein aus dem Jahr 2012, dabei das Farben- und Formenspiel aus der Flachware in die dritte Dimension weiterspielend.

Das Leipziger Bildermuseum geht mit fünf Plakatmotiven in den Stadtraum – hier das „Stillleben mit Blumen und Früchten“ der niederländischen Malerin Rachel Ruysch. Das Social-Media-Team hat dazu einen floralen Dialog inszeniert. Quelle: MdbK/LVZ

Wann diese und all die anderen Bilder endlich wieder da zu sehen sind, wo sie herkommen, ist nach wie vor unklar. Im Januar habe man die Plakataktion geplant, da sei noch nicht klar gewesen, ob das Museum nicht bereits wieder geöffnet sein würde, wenn die Plakate hängen, so Weppelmann. „Leider passt es jetzt ganz gut.“

Von Jürgen Kleindienst und Robert Nößler (Artwalk)