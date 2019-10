DDR-Arzneimittelskandal: Leipzigerin kämpft noch heute mit Folgen von Hepatitis C

Leipzig

Es sollte ein Weihnachtsfest voller Freude werden. Sie, ihr Mann und die Zwillinge. Stattdessen beginnt für Andrea H.* im Winter 1978 ein Martyrium, das sie nicht mehr loslassen wird. Die heute 64-jährige Leipzigerin wurde kurz nach ihrer Schwangerschaft mit Hepatitis C infiziert. Sie teilt ihr Schicksal mit etwa 7000 anderen Frauen aus der DDR, viele davon aus Sachsen. Sie alle bekamen eine Spritze, die eigentlich dabei helfen sollte, die Mütter und ihren potenziellen Nachwuchs zu schützen.

Anti-D-Immunprophylaxe ist die korrekte medizinische Bezeichnung dafür. Eine Injektion, die Abstoßungsreaktionen gegen Neugeborene mit einer anderen Rhesusgruppe als die der Mutter verhindern soll. Doch der Impfstoff war verunreinigt. Ein Problem, das allen Entscheidungsträgern schon von Produktionsbeginn an bekannt war. Andrea H. bekam die Spritze trotzdem zwei Tage nach der Geburt in den Arm und wurde so zum Opfer einer Arzneimittelstraftat, die hätte verhindert werden können.

„Ich hatte immer einen großen Kinderwunsch“

Jedes Jahr im Dezember holen die gebürtige Thüringerin die Erinnerungen mit besonderer Wucht ein. „Ich habe gelernt damit zu leben, aber vergessen kann ich es nicht.“ Sie war damals 23 Jahre alt. Gerade in den Endzügen ihres Studiums in Leipzig und hochschwanger. Beseelt vor Glück über die noch ungeborenen Zwillinge. „Ich hatte immer einen großen Kinderwunsch.“ Dann der Schock: Die Kinder kamen viel zu früh zur Welt. Innerhalb von wenigen Tagen verstarben sie beide. „Ich wollte mich danach einfach beschäftigen. Irgendwie weitermachen.“ Eine Zeit, von der die heute 64-Jährige sagt, dass sie körperlich und geistig alles von ihr abverlangte. Als dann einige Tage später eine Mitarbeiterin der Bezirkshygiene vor ihrer Tür stand und sie bat mitzukommen, konnte sie nur ahnen, dass ihr damit „doppeltes Leid“, wie sie heute sagt, geschehen würde.

Kollektives Schweigen über verunreinigte Chargen

„Sie haben eine Krankheit“, so oder so ähnlich dürfte die knappe Aussage gelautet haben, die tausende Betroffene an ihrer Haustür zu hören bekamen, ehe sie für Wochen im Krankenbett isoliert wurden. Bei Andrea H. war es nicht anders. Dr. Florian Steger hat mit vielen Betroffenen über jene Erlebnisse gesprochen und die Geschichte rundum die Arzneimittelstraftat wissenschaftlich aufgearbeitet. Daraus erwachsen, ist 2017 eine Studienreihe mit dem Titel „Vertuschter Skandal. Die kontaminierte Anti-D-Prophylaxe in der DDR 1978/1979 und ihre Folgen“. Der Medizinhistoriker und Uniprofessor forscht seit längerem zum Unrecht in politisierter Medizin und ist überzeugt, das in diesem Fall staatliche Interessen über den Schutz des Einzelnen gestellt wurden. „Mitwisser gab es viele. Doch die Verantwortung wurde einfach immer weitergeben. Getan hat niemand etwas.“ Steger meint damit den Hersteller, Aufsichtsbehörden und das Gesundheitsministerium. „Der Stolz über den eigenen medizinischen Versorgungsapparat war offenbar zu groß. Im Einzelfall war es sicher auch die Sorge um die Karriere, die zum Schweigen brachte.“ Schon im Frühjahr fiel am Institut für Blutspende- und Transfusionswesen in Halle ( Saale), dort, wo der Impfstoff für das gesamte DDR-Gebiet entwickelt wurde, auf, dass Blutplasma von Hepatitis-Kranken verwendet worden war. Monate bevor Andrea H. die folgenschwere Injektion bekam.

Was ist Hepatitis C genau? Hepatitis C ist eine Leberentzündung, die durch das Hepatitis-C-Virus (HCV) hervorgerufen wird. Die HCV-Antikörper sind etwa nach sechs bis neun Wochen im Blut nachweisbar. Eine Neuinfektion (“akute Hepatitis C“) verläuft bei bis zu einer Hälfte aller Fälle symptomfrei. Nicht selten wird die akute Erkrankung jedoch chronisch und bleibt dauerhaft. Bei 15 bis 30 Prozent der Betroffenen kann eine Nicht-Behandlung der Infektion zu Zirrhosen oder Leberkrebs führen. Durch neue Therapiemöglichkeiten ist Hepatitis C heutzutage aber fast immer heilbar. Der Virus wird über infiziertes Blut übertragen. Vor 1991 waren kontaminierte Blutprodukte daher eine häufige Infektionsquelle. Eine Übertragung durch sexuellen Kontakt ist möglich, aber selten. Ein Anstecken in Alltagssituationen, wie beim Hände schütteln oder umarmen, ist ausgeschlossen.

Isolation ohne Aufklärung

„Ich habe das nicht hinterfragt. Es hieß: Sie brauchen die Spritze zum Schutz und ich wusste, dass das üblich war“, erinnert sich die 64-Jährige an den Moment, als man bei ihr die Nadel ansetzte. Tage später, nach dem Tod der Zwillinge, sollte sie wieder in einem Krankenhaus landen. Auf der Infektionsstation. Ein trauernde Mutter aus dem häuslichen Umfeld gerissen. Und das ohne Informationen. „Ich wurde isoliert und das über Wochen. Ehe mal jemand mit der Sprache rausrückte, vergingen Tage.“

Was ihr schnell auffiel: Sie war nicht alleine. Unzählige junge Frauen tummelten sich auf der Station. Man kam ins Gespräch. Die Geschichten waren ähnlich. Allesamt waren sie zur ähnlichen Zeit schwanger und jetzt waren sie hier. Häufig mit verheerenden Leberwerten, verursacht durch den Virus. „Wir hatten so immerhin einander“, betont Andrea H. „Besuch war ja nicht möglich.“ Viele Frauen hatten so über Wochen keinen Kontakt zu ihrer Familie. Ihren Neugeborenen. „Das muss schwer gewesen sein, weg vom Kind“, sagt die 64-Jährige. Dass es nicht minder schwer war, nach dem Verlust ihrer Kinder, auch noch krank zu sein, liegt unausgesprochen in ihrem Blick versiegelt. Über das Fenster im Erdgeschoss hatte sie zumindest Sichtkontakt zu ihrem Mann. Ein kleiner Strohhalm nach Draußen.

Ein Prozess unter der Hand

Mit der Zeit häuften sich die Fälle so stark, dass es für den Staat unausweichlich wurde, einen Schuldigen vor den Karren zu spannen. Es traf den damaligen Leiter des Bezirksinstituts in Halle, Dr. Wolfgang Schubert. „Ein waschechter Bauernopferprozess“, meint Florian Steger, der zudem völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Niemand hatte Interesse an übermäßigem Aufsehen. Besonders perfide: Der Gutachter des Verfahrens war von eben jener Kontrollbehörde, die dem verunreinigten Impfstoff das Okay gaben. „Mit der Verurteilung ist die Geschichte erst einmal lange vom Tisch gewesen. Erst nach der Wiedervereinigung kam es nach und nach zur Aufklärung.“

Kampf um gerechte Entschädigung

Seit über 30 Jahren kämpft Andrea H. nunmehr um ihre Gesundheit. Und um einen Neustart ins Leben. Privat ist er ihr gelungen. Entgegen der Bedenken ihres Arztes hat sie Jahre später zwei Kinder zur Welt gebracht. Beide kerngesund. Inzwischen ist sie vierfache Oma. Beruflich kam sie jedoch nie wieder richtig auf die Beine. Nachdem ihr 1994 gekündigt wurde, fand sie keine feste Anstellung mehr. „Meine Erkrankung hat es unmöglich gemacht auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen.“ Da halfen auch Umschulungen und Weiterbildungen nichts.

Doch Andrea H. versuchte positiv zu bleiben. Wirkte entscheidend mit bei der Gründung des Vereins AntiD-HCV-Geschädigter, der heute bundesweit Betroffene vernetzt. Sie ist stolz, auf das, was sie aus ihrer Situation gemacht hat. „Meine Rente ist trotzdem kaum der Rede wert.“ Deshalb ist sie auch auf die Entschädigungszahlungen des Staates angewiesen. Ein Ausgleichsleistung für Betroffene, die der Staat seit 2000 im Rahmen des AntiD-Hilfegesetzes zugesteht. Jedoch bei weitem nicht allen und in ungerechter Verteilung, so die Kritik der 64-Jährigen. Sie selbst habe zudem Angst, dass ihr das Geld in naher Zukunft gestrichen wird, weil sie, dank einer antiviralen Therapie, als virenfrei gilt. Das sei nicht gerecht. Sie habe eben nicht nur ein Virus. Sondern ein Trauma.

*Der Name wurde durch die Redaktion verändert.

Verbesserung des AntiD-Hilfegesetzes in Planung Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) kündigte kürzlich an, einen Änderungsantrag zum „Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen“ (AntiDHG) in den Bundestag einzubringen. Dieser besagt, dass Betroffene auch bei erfolgreicher Bekämpfung des Virus weiter Entschädigungsleistungen erhalten. Damit würden die geltenden Herabsetzungen der Rentenzahlungen aufgehoben, die sich aktuell in der Höhe nach dem Grad der Schädigung richten. Die Änderungen sollen rückwirkend zum 1. Januar 2018 greifen.

Von Lisa Schliep