Michael Kretschmer (CDU) sorgte am Wochenende mit einem Vorstoß für Aufsehen: Sachsens Ministerpräsident fordert mehr Freiheiten beim Reisen auch für Bürger, die bisher nur eine erste Dosis des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erhalten haben. „Wir alle wollen in den Sommerurlaub fahren. Eine Erleichterung kann ich mir sehr gut vorstellen: Wer mit Astrazeneca geimpft wird, sollte schon drei Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen“, sagte Kretschmer der „Berliner Morgenpost“. Damit würde man sich an Österreich orientieren. „Der Schutz ist schon nach der ersten Astrazeneca-Impfung sehr gut“, erklärte Sachsens Regierungschef, der dafür inzwischen auch Unterstützung durch den Deutschen Hausärzteverband bekommen hat.

Petra Köpping (SPD), Gesundheitsministerin im Freistaat, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereits am Dienstag vor einer Woche einen entsprechenden Vorschlag mit Bitte um Prüfung unterbreitet, wie das sächsische Gesundheitsministerium auf Nachfrage mitgeteilt hat. „Hier müsste der Bund aktiv werden, falls der Vorschlag umgesetzt werden soll“, so Sprecherin Juliane Morgenroth. Der Vorstoß sei nach Rücksprache mit der Sächsischen Impfkommission (Siko) erfolgt.

Professor Michael Borte, Direktor des Immundefektzentrums am Klinikum St. Georg und Mitglied der Sächsischen Impfkommission. Quelle: Alexander Weingarten

„Keinesfalls mit der Siko abgestimmt“

In der sitzt auch Professor Michael Borte, Direktor am Immundefektzentrum im Klinikum St. Georg in Leipzig. Borte hat sich für die LVZ-Antwort auch mit dem Siko-Vorsitzenden Dr. Thomas Grünewald kurzgeschlossen und stellt fest: „Mit der Siko ist das keinesfalls abgestimmt.“ Schon aus anti-pandemischer Sicht sei der Vorschlag ungeeignet. Es bestehe die Gefahr, dass sich bei einer solchen Verfahrensweise viele die zweite Impfung gar nicht mehr geben lassen.

80 Prozent Risikoreduktion erst nach acht Wochen

Borte ist verärgert. Denn eine Risikoreduktion um 80 Prozent durch die Astrazeneca stelle sich erst etwa acht Wochen nach Erstimpfung ein. Drei Wochen nach der Erstimpfung mit diesem Vakzin erfasse der Schutz gerade mal 30 bis 40 Prozent der Immunisierten. „Umgekehrt könnte man sagen: Bei 60 Prozent habe ich noch keinen nennenswerten Schutz – und die setze ich dann in den Flieger“, kritisiert Borte, „ich weiß nicht, wer Herrn Kretschmer da beraten und was ihn zu diesem Vorstoß gebracht hat.“

Indes sieht auch die Bundesregierung „derzeit keine Veranlassung, bereits nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca mehr Freiheitsrechte einzuräumen“, wie das Bundesgesundheitsministerium auf LVZ-Anfrage mitteilt. Die vollständige Schutzwirkung bestehe erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung.

