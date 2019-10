Auch Floßplatz und Harkortstraße in Leipzig sollen Fahrspuren verlieren

Leipzig

In dieser Woche hat die Stadt Leipzig einer lange währenden Entwicklung die Krone aufgesetzt. Durch das Wegmarkieren einer Fahrspur in der Wundtstraße (die LVZ berichtete) gibt es nun überhaupt keine zweispurige Einfalltrasse mehr, die vom Süden in Richtung City führt. Ursprünglich waren es mal fünf breite Straßen, die einen zügigen Verkehrsfluss in die Innenstadt ermöglichten. Doch nun sind sie alle einspurig und somit stauanfällig – egal ob Wundt-, August-Bebel-, Karl-Liebknecht-, Bernhard-Göring oder die Arthur-Hoffmann-Straße.

Mehr Staus im Leipziger Süden

Nach dem Ende der sächsischen Schulferien könnte das schon ab kommenden Montag Wirkungen im Berufsverkehr zeigen. Richtig dramatisch dürfte die Situation aber erst im Winter werden, wenn viele Radfahrer aufs Auto umsteigen wollen.

Dabei hat die Stadtverwaltung mit den umstrittenen Eingriffen an der Wundtstraße nur eine der ersten „Sofortmaßnahmen“ aus dem neuen Luftreinhalteplan der Kommune umgesetzt. Auch in der Berliner und Eutritzscher Straße traten in den vergangenen Tagen Neuregelungen in Kraft, die den Autoverkehr in Richtung City behindern sollen. Am härtesten trifft es aber höchst wahrscheinlich die Pendler aus dem Süden, wo die B2 auch schon in der Vergangenheit oft verstopft war. Denn der Wegfall der einen Spur in der Wundtstraße soll nur ein Auftakt für noch weit umfangreichere Einschränkungen sein.

Linksabbieger-Spur am Ring entfällt

Für Dezember 2019 plant die Stadt die Stufe zwei. Dann fällt eine Linksabbieger-Spur am Martin-Luther-Ring weg, damit weniger Autos in die Harkortstraße gelangen. Zugleich werden andere Vorwegweiser aufgestellt. Im nächsten Jahr soll die Ampelanlage an der Kreuzung Karl-Tauchnitz-/ Wundtstraße so umgesteuert werden, dass die Durchlässigkeit in Richtung Floßplatz sinkt. Konkret geschieht das offenbar ganz einfach durch eine Verkürzung der Grünphasen.

Es werde künftig aber auch nicht mehr Autoverkehr durch die Karl-Tauchnitz-Straße fließen, versicherte Michael Jana. Laut dem Leiter des Leipziger Verkehrs- und Tiefbauamtes (VTA) sind nur in der August-Bebel- und Karl-Liebknecht-Straße „moderate Zunahmen“ zu erwarten.

Ziel der insgesamt 234 000 Euro kostenden Maßnahmen im Süden sei, dass künftig pro Tag 5200 Fahrzeuge weniger über den Floßplatz und durch die Harkortstraße brausen. Statt aktuell 22 800 sollen es bald 17 600 sein. Nur dann könnten die Grenzwerte für gesundheitsgefährdendes Stickstoffdioxid in der Luft eingehalten werden. Andernfalls drohten dort generelle Fahrverbote. Am Floßplatz befinden sich unter anderem zwei größere Schulen.

Neuaufteilung ab Dufourstraße

Alle erwähnten Eingriffe reichten allerdings nicht aus, um die Grenzwerte auch langfristig zu unterschreiten, steht weiter hinten im Luftreinhalteplan. Deshalb sind im nächsten Schritt eine „umweltsensitive Verkehrssteuerung“ sowie eine „ Neuaufteilung des Straßenraums“ vorgesehen. Im nächsten Jahr solle ein Grobkonzept zu diesen beiden Themen erstellt werden.

Mit „umweltsensitiver Verkehrssteuerung“ sind Ampeln gemeint, die auf die jeweils aktuelle Verkehrs- und Umweltlage reagieren. Bei dem anderen Punkt sollen Autofahrspuren entfallen. Im bereits rechtskräftigen Luftreinhalteplan heißt es dazu wörtlich: „Die Neuaufteilung des Straßenraums bezieht sich auf den Streckenabschnitt von der Dufourstraße bis zum Martin-Luther-Ring. Mit der Verringerung des dem Kfz-Verkehr zur Verfügung stehenden Raumes zu Gunsten des Radverkehrs wird eine deutliche Anhebung der Verkehrssicherheit für Radfahrende angestrebt.“ Unter dem Begriff Realisierung steht: „ab 2021/22“. Unter Kosten steht lediglich ein Wort: „hoch“.

Höchste Luftbelastung in Leipzig

Für das Jahr 2015 wurde in der Harkortstraße eine Stickstoffdioxid-Belastung von 49,4 Milligramm pro Kubikmeter Luft ermittelt – der höchste Wert in Leipzig. Erlaubt sind nur maximal 40 Milligramm. Daraufhin hatten die Eigentümer des Gebäudes Harkortstraße 10 eine Klage gegen die Stadt Leipzig eingereicht. Im Ergebnis verpflichtete sich die Kommune im April 2017 am Verwaltungsgericht, für die Harkortstraße umgehend ein Durchfahrtsverbot für Schwerlaster (über 3,5 Tonnen) zu erlassen und im nächsten Luftreinhalteplan Schritte festzulegen, die die Einhaltung der Grenzwerte garantieren.

Von Jens Rometsch