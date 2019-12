Auch Leipziger SPD führt Doppelspitze ein

Leipzig

Leipzigs SPD will 2020 eine Doppelspitze einführen. Das hat der Stadtparteitag am Wochenende beschlossen. Nach dem Modell der Bundes-SPD, deren Mitglieder gerade Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue Parteichefs gewählt haben, will auch Leipzigs SPD verfahren.

Partei will sich weiter öffnen

In Statutenänderungen wurden die Einführung einer Doppelspitze ab 2020 sowie die weitere Öffnung der Stadtpartei beschlossen. Erklärtes Ziel ist die breitere Beteiligung und Repräsentation der 1400 SPD-Mitglieder in Leipzig.

Der Wissenschaftler Christoph Mengs (31) rückte in den Geschäftsführenden Ausschuss auf. Die Selbstständige Miriam Paulsen (40) aus Leipzig-Mitte und der 34-jährige Angestellte Frank Franke aus Südost komplettieren als Neugewählte den 15-köpfigen SPD-Stadtvorstand.

