Auch Leipzigs Chef-Infektiologe fordert neues Test-Regime

Leipzigs Chef-Infektiologe Christoph Lübbert unterstützt den Vorstoß des Gesundheitsamtes zu einem anderen Regime bei den Corona-Tests. Wie berichtet, hatte die Behörde übereilte Corona-Tests von Kontaktpersonen und Reiserückkehrern kritisiert. Sinnvoll sei eine Quarantäne von fünf bis sieben Tagen vor dem ersten Test. Die Untersuchung mache ein bis vier Tage nach dem Kontakt zu einem Corona-Positiven keinen Sinn, erklärte Hygiene-Abteilungsleiterin Dr. Ingrid Möller. „Dieser Test wird negativ ausfallen.“ Nach einer neuen Studie sei das Ergebnis der Tests erst ab dem fünften Tag zu 90 Prozent korrekt. Rückkehrer aus Risikogebieten werden aber bereits an den Flughäfen kontrolliert, obwohl sie sich auch erst kurz vor dem Abflug angesteckt haben könnten. Derzeit planen Bund und Länder eine Rückkehr zur Quarantäne-Regelung anstelle von Tests – vor allem aufgrund von Grenzen bei den Test-Kapazitäten.

„Ausbeute des Tests an Tag 1, 2 oder 3 ist nicht verwertbar“

Professor Dr. Lübbert, Leiter der Klinik für Infektiologie und Tropenmedizin am St. Georg und Chef des Infektiologie-Fachbereichs an der Uniklinik, teilt diese Auffassung im Wesentlichen: „Die Ausbeute des Tests an Tag 1, 2 oder 3 nach Exposition ist in der Tat nicht verwertbar.“ Am Tag 5 biete der Test weitgehende Sicherheit. Auch Lübbert empfiehlt die Kontrolle „zu einer Zeit, zu der er aussagekräftig ist“. Nach einem ersten Test am fünften Tag ist aus seiner Sicht ein weiterer an Tag 7 bis 12 sinnvoll, um vollständige Gewissheit zu schaffen.

15 bis 20 Prozent der Erwachsenen bleiben komplett ohne Symptome

Wissenschaftlich belegt sei, dass es bei einer Infektion mit Sars-CoV-2 bei 2,5 Prozent der Betroffenen innerhalb von 2,2 Tagen zu Symptomen kommt und bei 97,5 Prozent innerhalb von 11,5 Tagen. Im Mittel würden die meisten Betroffenen nach circa vier bis fünf Tagen symptomatisch; bereits ein bis zwei Tage vorher seien sie infektiös. „Komplett asymptomatisch verbleiben nur circa 15 bis 20 Prozent der Erwachsenen – bei Kindern liegt der Anteil vermutlich höher“, sagt der Infektiologe.

Debatte um zweiten Test

Derweil wird auch über die Notwendigkeit gesetzlicher Vorgaben für einen zweiten Test diskutiert, der unter bestimmten Voraussetzungen nötig sein könnte. Denn: Ein weiterer Rachenabstrich zu einem späteren Zeitpunkt könnte Klarheit über eine mögliche Ansteckung bringen. „Ein zweiter Test ist bisher nicht gesetzlich vorgeschrieben, kann aber vom Gesundheitsamt angeordnet werden“, so das Sozialministerium Sachsen. Empfohlen wird eine weitere Überprüfung allen Personen, die nach ihrem ersten Test Symptome entwickeln.

„Bei Reiserückkehrern aus Risikogebieten wird von den Gesundheitsämtern in der Regel ein zweiter Test angeordnet“, so das Sozialministerium weiter. In der Praxis ist das aber nicht immer der Fall. Ein weiteres Problem: Ein negativer Abstrich entlässt den Getesteten sofort aus der Quarantäne. Vor einer zweiten Überprüfung kann sich dieser also frei bewegen und möglicherweise weitere Menschen infizieren. Auf LVZ-Nachfrage zu dem Risiko keinen verpflichtenden zweiten Test durchzuführen, erklärt das Ministerium: „Eine länderübergreifende Lösung dazu wird zur Zeit diskutiert.“

