Auch Pferde bekommen Nierensteine oder Fettlebern

Leipzig

Auch wenn es überraschend klingt: Leipzig war und ist eine Pferdestadt. Ohne die Tiere wäre der wirtschaftliche Boom im alten Leipzig nicht möglich gewesen. Pferdeomnibusse, Pferdebahnen, Fuhrwerke und Droschken bestimmten vor rund 150 Jahren das Straßenbild, bei den Messen, beim Bau neuer Wohnviertel und Fabriken. Um 1900 lebten 7600 Pferde in Leipzig. Die mussten natürlich auch gesund gehalten werden. Eng verbunden mit der Pferdehaltung ist daher das Aufblühen der Veterinärmedizinischen Fakultät der Uni Leipzig. Gegründet 1923, wurden in den ersten 40 Jahren fast nur Pferde behandelt. Heute ist sie eine von fünf tierärztlichen Bildungsstätten in Deutschland.

Auch das Skelett eines Pferdes wird im Augusteum gezeigt. Quelle: André Kempner

Kniegelenk und Gallensteine

Pferde – Pferdegesundheit – Veterinärmedizin, diesen Zusammenhang stellt eine Ausstellung her, die ab 5. März an zwei Standorten zu sehen ist. Sie heißt „Von der Schönheit und den Leiden der Pferde“. In der Galerie im Neuen Augusteum ist der praktische Teil zu sehen, viele Exponate rund ums kranke Pferd. Beispielsweise Geräte, mit denen der Tierarzt Pferdezähne behandelt, Spritzen gibt oder Medikamente verabreicht. Dazu Nieren- und Gallensteine von Pferden, Darmsteine in erstaunlicher Größe – der schwerste wiegt 4,5 Kilogramm –, ein präpariertes Kniegelenk, eine Tumorleber, eine Fettleber, ein Magen mit Dassellarven. Die Lehrtafeln an den Wänden sind Meisterwerke wissenschaftlicher Zeichenkunst und werden noch heute in der Tierarzt-Ausbildung eingesetzt: „Sie lagern im Archiv, werden für den Anatomieunterricht herausgeholt und aufgehängt“, so Walter Brehm, Direktor der Klinik für Pferde.

Professor Walter Brehm, Direktor der Pferdeklinik, zeigt ein historisches Gerät zur Verabreichung von Medikamenten für Pferde. Quelle: André Kempner

In der Bibliotheca Albertina ist der theoretische Teil der Ausstellung zu sehen – historische wissenschaftliche Bücher rund ums Pferd, darunter Raritäten und Kostbarkeiten. „Wir sind die weltbeste Pferdebibliothek. Alles, was wichtig ist an Pferdebüchern, haben wir da“, sagt Direktor Ulrich Johannes Schneider. Das ist übrigens Dresden zu verdanken: Dort hat die sächsische Veterinärmedizin ihren Ursprung. 1780 wurde die Königliche Tierarzneischule gegründet. Unter den Dresdner Professoren wuchs später der Wunsch, sich der Universität in Leipzig anzuschließen, daher erfolgte 1923 der Umzug nach Leipzig mitsamt wissenschaftlicher Bibliothek und anatomischen Exponaten. Zum Glück: Der ehemalige Standort in Dresden ist bei der Bombardierung 1945 komplett verbrannt.

Kranke Pferdehufe, die mit Hufschuhen oder Hufeisen behandelt werden. Quelle: André Kempner

In und um Leipzig leben heute gut 4500 Pferde

Leipzig ist auch heute noch eine wichtige Pferdestadt, nicht zuletzt dank der Messe „ Partner Pferd“. In der Stadt werden aktuell 483 Pferde gehalten, im Landkreis Leipzig sind es 4043 Pferde. Überregionaler Anlaufpunkt für Sport- und Freizeitreiter ist die Uni-Pferdeklinik, die rund um die Uhr für alle Behandlungen geöffnet ist und an der auch Hufschmiede ausgebildet werden. Pferdebesitzer und Züchter aus ganz Mitteldeutschland bringen ihre kranken Tiere bei Bedarf nach Leipzig. Die nächsten Tierkliniken mit diesem Leistungsspektrum gibt es in Berlin, Breslau, Hannover, Gießen und München.

Öffnungszeiten Augusteum: Dienstag bis Freitag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, sowie Sonnabend von 11 bis 14 Uhr; Beethovenstraße: täglich 10 bis 18 Uhr. Bis zum Ende der Ausstellung am 12. Juli gibt es viele Führungen mit Universitätsprofessoren; Programm: uni-leipzig.de/+pferde

Von Kerstin Decker