Taucha

In den Tauchaer Ortsteilen Sehlis und Dewitz haben sich einige junge Unternehmen dem ökologischen Landbau und der Solidarischen Landwirtschaft verschrieben. Zwei von Ihnen sind die seit 2012 existierende „Rote Beete“ als Vorreiter der Solidarischen Landwirtschaft in dieser Region und die im September 2019 gestarteten Newcomer von der „Kooperativen Landwirtschaft Leipzig“ (KoLa Leipzig eG), die übergangsweise in Dewitz wirtschaften. Wie berichtet, soll künftig auf einem Areal in Plösitz produziert werden. Die LVZ fragte nach, wie diese jungen Öko-Teams mit Trockenheit und Schädlingsbefall umgehen.

Eines stellen Karl Giesecke (Rote Beete) und Eva Köhler (KoLa) gleich klar: Die Gemüsekisten für die zum großen Teil in Leipzig wohnenden Genossenschaftsmitglieder sind auch in diesem Jahr gut gefüllt. Bei der Roten Beete wird von den sieben Mitarbeitern, die acht Hektar in Sehlis bewirtschaften, im Jahresdurchschnitt rund eine Tonne Gemüse je Woche ausgeliefert. Kartoffeln, Möhren, Mangold, Bohnen, Gurken, Salate, Knoblauch, Mais, Tomaten, Rote Beete, Kartoffeln und vieles mehr wird je nach Jahreszeit in die Kisten für die rund 440 Mitglieder gepackt, die mit 180 Anteilen an der Kooperative beteiligt sind. Die KoLa bewirtschaftet rund 3,5 Hektar und liefert 690 gut gefüllte Kisten für ihre 913 Mitglieder aus. Wobei manches wegen der noch kleinen Fläche auch zugekauft werden muss.

Anzeige

Den Gärtnern sei es gelungen, auch unter schwierigeren Bedingungen auf den Feldern ausreichend Gemüse zu ernten. „Dennoch überlegen wir, wie wir das Bewässerungssystem umstellen. Die Trockenheit, der zunehmende Wind – da ist das Berieseln von oben nicht mehr effektiv“, sagt Giesecke. Der Gärtner ist Mitbegründer der Roten Beete und nennt weitere Ideen, um der Trockenheit etwas entgegenzusetzen: „Für mehr Beschattung könnten Baumreihen auf dem Acker helfen. Hecken haben wir, aber die sind zu niedrig. Bei mehr Schatten gibt es weniger Verdunstung, wir verbrauchen weniger Wasser, die Pflanzen haben weniger Stress, weil die Bodentemperatur niedriger bleibt. Damit sind die Pflanzen wiederum weniger anfällig für Schädlinge“, erklärt der 37-Jährige.

Weitere LVZ+ Artikel

„Krieg“ um Wasser?

Die richtige Bewässerung werde immer wichtiger und sei kein 0815-Job. Soll künftig ein selbstfahrendes System mit Tropfschläuchen angeschafft werden? Das spare Wasser, doch die Bodenkühlung sei damit ebensowenig ausreichend gesichert wie die Erhaltung des Mikrolebens im Boden, was aber für die Nährstoffproduktion wichtig ist. Das Wasser, so Giesecke, stamme aus einem tiefen Brunnen, der Schichten- und Grundwasser liefert. „Weil im Dorf wegen des ausbleibenden Regens Brunnen auf Grundstücken trocken fallen, gab es gegen uns schon Anfeindungen. Man machte unsere Bewässerung dafür verantwortlich. Ob damit das Zerschneiden unserer Schläuche zusammenhängt, wissen wir nicht“, erzählt Giesecke. Man könnte aber fast sagen, der Krieg um das Wasser hat begonnen.

Gleichzeitig gibt Giesecke Entwarnung. „Bei einer Veranstaltung im Dorf mit Experten der Unteren Wasserbehörde, die den Aufbau der verschiedenen Grundwasserleiter erklärten, wurde klar, dass wir die Brunnen der Einwohner nicht beeinträchtigen“, erklärt Giesecke und ergänzt: „Wir sind immer gesprächsbereit, auch wenn es mal Probleme gibt. Einfach zu uns kommen bei Fragen, das würde ich mir wünschen.“

Am Plösitzer Margarethenweg wurde für die „KoLa“ bereits das gepachtete Kirchenland umgeackert. Quelle: Olaf Barth

Die heißen, trockenen Sommer zwingen die Öko-Gärtner auch mal gegen ihre gärtnerische Regeln zu verstoßen: „Um den Boden zu kühlen, haben wir auch schon hin und wieder eine Stunde die Kartoffeln beregnet. Ein Beispiel für Wassersparen ist das nicht, aber eine Folge der krassen, heißen Sommer“, so Giesecke. Außerdem steige der „Schädlingsdruck“. Bei Arbeitseinsätzen mit Hilfe der Genossenschaftsmitglieder hätte das zweimalige gründliche Absammeln von Kartoffelkäfern bei den fünf Beeten Frühkartoffeln noch geholfen. Doch bei den 20 Beeten Lagerkartoffeln, jedes 100 Meter lang und 1,50 Meter breit, wurden die Käfer dann per Feldspritze mit einen Bio-Bakterium bekämpft.

„Auch wenn wir ein biologisches Mittel nutzen, es bleibt Gift, wir gehen sehr sorgsam damit um“, versichert Giesecke, der nicht allein die heißen Sommer für die Probleme verantwortlich macht: „In der Landwirtschaft führen viele Faktoren dazu, dass etwas passiert. Nicht nur die Hitze-Sommer, auch der fehlende Frost im Winter trägt zu den Problemen, unter anderem zu dem höheren Schädlingsbefall, bei.“

Sortenwahl künftig wichtiger

In der Nachbarschaft der „Roten Beete“ bewirtschaftet übergangsweise die neue „KoLa“ eine Fläche, die Öko-Landwirt Martin Hänsel zur Verfügung stellte. „Bei uns waren die Auberginen stark mit Käfern befallen. Wir sind ebenfalls mit einer Mischung aus Sammeln und Spritzen dagegen vorgegangen. Außerdem hatten wir mit Pilzbefall zu tun“, sagt Eva Köhler. Die 32-jährige Diplom-Ingenieurin für ökologische Landwirtschaft ist im KoLa-Vorstand unter anderem für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Die Trockenheit beschäftigt auch die KoLa, die künftig ein insgesamt 35 Hektar großes, von der Kirche gepachtetes Areal in Plösitz bewirtschaften wird. „Wir überlegen, den Boden zu mulchen und mit Gründüngung zu bedecken. Auch die Sortenwahl wird wegen der Trockenheit künftig eine größere Rolle spielen“, sagt Köhler. Mit der Roten Beete, der Voges KG, Landwirt Hänsel, Maria Bienert und anderen gebe es eine gute Kooperation.

„Wir sind an dem Austausch von Erfahrungen sehr interessiert, ich bin froh, dass wir in diesem Netzwerk mit regionalen Betrieben sind und man sich hilft“, sagt die Neu-Tauchaerin. Wichtig sei ihr aber auch eine gute Nachbarschaft zu den Plösitzern. In der jüngsten Stadtratssitzung hatte es bereits eine besorgte Anfrage zu künftigen Beeinträchtigungen wegen zunehmenden Verkehrs im Margarethenweg gegeben. Der ist unbefestigt. In der Antwort wurde mitgeteilt, dass der Hauptzugang zu dem Feld über die Engelsdorfer Straße erfolgen soll. Dennoch könne man niemandem die Nutzung einer öffentlichen Straße verwehren. Köhler dazu: „Wir bitten unsere Mitglieder explizit, nicht über den Margarethenweg anzufahren, sondern über die Engelsdorfer Straße“

Wasser aus der Tiefe

Die 35 Hektar große Ackerfläche am Margarethenweg wurde mit Hilfe der Saat-Gut Voges Plaußig KG bereits umgeackert. Doch wegen Technik-Ausfalls und der dann wieder einsetzenden Trockenheit war an die geplante Einsaat der Luzerne-Kleegrasmischung nicht mehr zu denken, berichtet Köhler. Die 35 Hektar werden nun erstmal von Ausfallweizen begrünt: „Wir hoffen, dass nun nochmal ausreichend Regen kommt für die Einsaat einer vielfältigen Wintergründüngung.“ Einen Brunnen gebe es hier noch nicht, die nächsten Monate sei man auf Niederschläge angewiesen. Mit der Genehmigung der Unteren Wasserbehörde soll später ein 23 Meter tiefer Brunnen gebohrt werden. „Wir sind optimistisch, dass wir dann ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Die Aussicht dafür ist hier im Muldenurstromtal ganz gut. Die Nachbarn werden dadurch nicht beeinträchtigt“, so Köhler. In den nächsten Wochen soll der erste Spatenstich für die Errichtung der Gemüse- und Technikhallen erfolgen.

Von Olaf Barth