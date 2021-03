Leipzig

Spaß macht’s natürlich nicht, als Wellness-Maßnahme sind Corona-Tests bekanntlich auch nicht produziert worden. Aber erkenntnisreich sind sie – und seit Samstag erstmals für alle zu kaufen gewesen. Zumindest für die, die schnell genug beim Erstanbieter Aldi waren. Wie einfach oder schwierig das Test-Prozedere ist, haben wir mit hausärztlicher Beratung ausprobiert.

Dr. Wolfram Mertz hat täglich mehrfach mit Schnell- sowie PCR-Abstrichen zu tun und weiß, worauf es ankommt. Bei meinem ergatterten Selbsttest – nach fünf Minuten Öffnung waren sie in der Aldi-Filiale vergriffen – soll laut Hersteller ein Nasenabstrich in nur zweieinhalb Zentimetern Tiefe ein hochpräzises Ergebnis bringen. „Die Selbsttests sind wichtig für die Eindämmung der Pandemie“, betont Wolfram Mertz. Die in den Testverfahren seiner Praxis am Wilhelm-Leuschner-Platz genutzten Abstriche gehen tiefer in den Nasenraum hinein, „dennoch sind auch die nun käuflichen Tests aussagekräftig.“

So ist der Corona-Test anzuwenden

Zuerst steckt man das dünne Stäbchen nacheinander in beide Nasenlöcher und dreht es mindestens fünf Mal. Es kitzelt in der Nase, mehr aber auch nicht. Das befürchtete, von anderen als widerlich beschrieben Gefühl beim Vordringen in tiefere Regionen bleibt den Anwenderinnen und Anwendern also erspart. „Drehen Sie ruhig noch ein bisschen“, rät der Allgemeinmediziner.

Danach wird das Stäbchen in das kleine Plastikröhrchen gesteckt und erneut einige Male gedreht. „Gut, dass die schon mit Testflüssigkeit gefüllt ist“, meint Dr. Mertz, „das ist nicht selbstverständlich.“ Beim Entfernen presst man die Wände des Röhrchens zusammen, im Anschluss wird der Aufsatz fest aufs Röhrchen gedrückt. Daraus werden nun drei Tröpfchen auf die Vertiefung der Testkassette geträufelt. „Schön waagerecht halten, sonst klappt der Test nicht“, erklärt der Arzt.

Nicht übermütig werden

Auf dem Sichtfeld wächst langsam ein helles Rot. Schon kurz vor dem Ende der 15-minütigen Wartezeit beglückwünscht mich mein Hausarzt. „Wenn jetzt noch keine Linie bei der Positivmarkierung auftaucht, passiert da im Regelfall nichts mehr.“ Nach einer Viertelstunde wird er durch eine klare rote Linie auf dem „C“ bestätigt. Noch nie war ich so gern negativ wie zur Corona-Zeit. „Das bedeutet aber keinen Anlass zu Übermut“, warnt Mertz. „Halten Sie weiter Abstand und tragen Sie die Maske, sonst kann das nächste Ergebnis anders aussehen.“ Bei einem positiven Schnelltest sollte umgehend ein Arzt kontaktiert und ein professioneller Kontroll-PCR-Abstrich durchgeführt werden.

Fazit: Der Test ist in der Durchführung einfach, harmlos und keineswegs so unangenehm wie befürchtet. Und es fühlt sich verdammt gut an, wenn die Ergebnis-Linie da sitzt, wo sie hingehört.

