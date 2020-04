Auch ohne Feier: Behindertenverband ist stolz auf 30 Jahre Einsatz

Vor 30 Jahren gründete sich in Leipzig der Behindertenverband. Seitdem hat der Verein enorm viel für Barrierefreiheit in Köpfen und im öffentlichen Raum getan. Feiern kann er das Jubiläum wegen der Coronakrise allerdings vorerst nicht.

Das Plakat von Egbert Herfurt (r.) begleitet den BVL von Anfang an. Es war nicht nur in Leipzig zu sehen, sondern auch auf einer Weltausstellung in Japan. Quelle: BVL