Das Lautsprecher Unternehmen Teufel hat in Leipzig einen Flagship-Store eröffnet. Die Filiale in der Grimmaischen Straße sei am Freitag aus Rücksicht auf die Corona-Regelungen ohne Ankündigungen und publikumswirksame Aktionen eröffnet worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Die Gesundheit von Mitarbeitern und Kunden stünde an erster Stelle. Das Unternehmen weist darauf hin, das interessierte Kunden vorab online einen Beratungstermin vereinbaren können.

Das 1979 in Berlin gegründete Unternehmen Teufel vertreibt unter anderem Kopfhörer, Bluetooth-, Streaming-, Heimkino- und Stereo-Lautsprecher sowie Komplett-Systeme.

