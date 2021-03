Leipzig

Am Ende dieses Verhandlungstages bleibt bei den Beteiligten nur noch Erschöpfung. Und wohl auch ein bisschen Ratlosigkeit. Um zu verstehen, weshalb der Prozess um den Mord an einer jungen Mutter im Leipziger Auwald nicht wie geplant nach 13 Verhandlungstagen Mitte Dezember 2020 beendet wurde, sondern wohl noch Jahre dauern könnte, muss man nur diese jüngste Zeugenvernehmung des Verteidigers in Saal 14 des Landgerichts erlebt haben. Der Erkenntnisgewinn nach den endlosen Stunden von frühmorgens bis weit in den Nachmittag: nahe Null.

Wegen Mordes angeklagt: Edris Z. in Handschellen zum Prozessbeginn. Quelle: André Kempner

Dabei ist Abbas A. (25) durchaus ein Zeuge, der die Bluttat begreiflicher machen könnte. Der Iraker war dabei, als der wegen Mordes an seiner Ex-Freundin Myriam Z. (37) angeklagte Edris Z. (31) am Fockeberg die Frau schon einmal massiv angegriffen haben soll. Bei dem Zwischenfall am 20. August 2018 wurden Abbas A., der an jenem Tag mit Myriam Z. spazieren war, ein Teil des Ohres abgebissen und die Augen verletzt. Der Angriff ist Teil der Anklage gegen Edris Z. Doch wie kam es dazu? Wer hat den Streit begonnen? Wer war besonders aggressiv? Darum geht es bei der Befragung von Verteidiger Kevin Georg Rebentrost nicht.

Vielmehr will der Anwalt wissen, ob Abbas A. WhatsApp-Gruppen kennt, in denen sich Zeugen austauschen. Ob er Zeuginnen des Verfahrens kennt. Ob er mit Freundinnen des späteren Opfers mal am See abhing. Immer und immer wieder, auch wenn der Iraker alles schon x-mal beantwortet hat. Rebentrost argwöhnt, dass über WhatsApp-Gruppen, deren Mitglieder zum Freundes- und Bekanntenkreis der getöteten Myriam Z. gehören, Informationen an noch nicht vernommene Zeugen weitergegeben und deren Aussagen womöglich gezielt beeinflusst würden.

„Ich stelle hier die Fragen!“

Das Problem ist: Seine Fragen schweifen so weit vom eigentlichen Thema ab, dass nicht nur Zeugen wie Abbas A. den Faden verlieren. „Ich selbst habe größte Schwierigkeiten, ihnen zu folgen“, sagt der Vorsitzende Richter Hans Jagenlauf zum Verteidiger. Und er erinnert, worum es im Verfahren eigentlich geht: „Hat der Angeklagte eine strafbare Handlung begangen, und wenn ja, wie ist er dafür zu bestrafen?“ Laut Anklage soll der gebürtige Afghane Edris Z. am 8. April 2020 in der Nähe des Parkplatzes Neue Linie an der Richard-Lehmann-Straße seine Ex-Freundin mit einem Hammer erschlagen haben, als diese mit ihrem Baby auf einem Spaziergang war.

Doch für Substanzielles bleibt mal wieder keine Zeit. Obwohl offensichtlich ist, dass Abbas A. die zuweilen abstrakt formulierten Fragen des Verteidigers einfach nicht versteht und nachfragt, herrscht Rebentrost ihn an: „Ich stelle hier die Fragen!“ Dann fordert er, 250 Euro Ordnungsgeld gegen Abbas A. zu verhängen, weil der Iraker seinen Zeugenpflichten nicht nachkomme. Es ist ein Antrag von vielen, mit denen der Anwalt das Verfahren immer wieder ausbremst. Sogar dem sonst stets besonnenen Richter platzt schließlich der Kragen. Abbas A. wird noch ein drittes Mal vor Gericht erscheinen müssen – so wie andere Zeugen vor ihm auch. „Wir haben wieder einen immensen Zeitverlust“, konstatiert Jagenlauf ernüchtert. Seine Bemühungen, in mehreren Gesprächen außerhalb der Hauptverhandlung die Wogen zu glätten, hinterließen beim Verteidiger offenbar keinen bleibenden Eindruck. Zuletzt stellte er erneut einen Befangenheitsantrag gegen den Richter.

„Systemkritische Sichtweise“

Doch wo liegt die Wurzel des erbitterten Zoffs, der das ganze Verfahren überwuchert? Vielleicht muss man weiter zurückgehen, zur Berufsauffassung des jungen Anwalts, über den es auf der Homepage seiner Kanzlei heißt, er habe sich bewusst gegen einen Wechsel in den juristischen Staatsdienst entschieden wegen „einer grundsätzlich systemkritischen Sichtweise auf die deutsche Justiz, die – wenn auch nicht immer absichtlich – Beschuldigtenrechte mit einer gewissen Systematik aufweicht und beschneidet“.

Menschen, die sich auf einer Mission wähnen, verfallen schneller ins Belehrende. Rebentrost, der laut Selbstauskunft das Erste und das Zweite Juristische Staatsexamen „erheblich über dem Durchschnitt“ abschloss, weist die Strafkammer im Prozess nicht nur einmal auf deren Aufgaben hin. Ganz so, als ob dieses Schwurgericht nicht schon immense Erfahrung in vielen großen Prozessen gesammelt hätte. Getötete Kinder, bestialische Stückelmorde, Schießereien im Rockermilieu: In all diesen Verfahren ging es teilweise auch hoch her – aber eben auch voran. In welchem Jahr der Auwald-Mord ad acta gelegt wird, ist hingegen völlig offen. Nach Gerichtsangaben sind vorsorglich Termine bis zum Jahr 2025 geplant.

Von Frank Döring