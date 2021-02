Auf Skiern, Schlitten oder zu Fuß – so bewegt sich Leipzig durch den Schnee

Leipzig

Für die humoristische Note in all dem Schneegestöber sorgt ein metallener Klotz: Der große, bemerkenswert hässliche Blitzer an der Jahnallee fotografiert am Montag ähnlich viele Temposünder wie ein Wüstenbewohner Pinguine. Wenn Autos überhaupt unterwegs sind, dann wenig schneller als in Schrittgeschwindigkeit. In puncto Fortbewegung zwingt der massive Schneefall viele Leipzigerinnen und Leipziger auch wegen der ausgefallenen Straßenbahnen zu ungewöhnlichen Maßnahmen – oder zum Stillstand.

Sehr sportlich geht Constanze Müller mit den Bedingungen um: Die in Gohlis wohnende Zahnärztin holte kurzerhand die Langlauf-Skier aus dem Keller, um erst in der Eutritzscher Praxis drei Patienten zu versorgen und sich dann in die Spur zur Erstimpfung an der Neuen Messe zu begeben. „Das ging in einer guten halben Stunde ziemlich schnell und hat obendrein Spaß gemacht“, sagt die 25-Jährige, die Wintersport liebt. Nach der schützenden Spritze nutzt sie die Strecke erneut als Loipe – und kehrt nach ordentlichem Pensum gut gelaunt in ihre Praxis zurück.

Langer Fußweg: Tim Gäbler schiebt sein Fahrrad von Grünau bis zur Eisenbahnstraße und wird einige berufliche Termine nicht schaffen. Quelle: Mark Daniel

Für Tim Gäbler dagegen ist schon früh zumindest ein Teil des Arbeitstages in den Schnee gefallen. Der Ergotherapeut wollte am Morgen von der Grünauer Wohnung seiner Freundin aus mit dem Rad nach Hause in die Eisenbahnstraße fahren und dann zu Patienten. „Nach ein paar Metern bin ich abgestiegen und schiebe seitdem, es hat keinen Sinn“, sagt er. „Auf meinem Plan stehen noch einige Hausbesuche. Ob und wie ich die schaffe, kann ich noch nicht sagen.“

Der junge Mann, in dessen Bart der Schnee kleine Klumpen bildet, packt auf Höhe der Jahnallee mit an, um das Auto von David Schneider aus der Einfahrt Richtung Straße zu schieben. Vergeblich allerdings – widerstandslos drehen die Reifen durch wie eine Waschmaschine im Schleudergang. „Ich wollte gerade meine Tochter in den Kindergarten bringen, aber das wird wohl nichts“, sagt Schneider. Zum Glück kann er an diesem Tag frei nehmen.

Kreativ und elegant durch den Schnee: Beatrice und Marc Fischer haben das Oberteil des Kinderwagens auf einem Schlitten installiert und kutschieren ihre Tochter Johanna ins Rosental. Quelle: Mark Daniel

Kreativ-produktiv geht eine Familie aus dem Waldstraßenviertel damit um, dass der Kinderwagen ihrer Tochter im dicken, schweren Weiß keinen Meter weit kommt: Marc Fischer hat das Oberteil des Buggys abgenommen, auf den Schlitten gesetzt und mit Kabelbindern fixiert. „Das funktioniert wunderbar“, sagt der junge Vater, momentan in Elternzeit. Die zehn Monate alte Johanna sitzt in der plüschig ausgestatteten Sänfte wie Gräfin Koks, und Mutter Beatrice strahlt. „Ich habe gerade Urlaub, wir machen jetzt einen Ausflug ins Rosental.“

Und der Blitzer? Steht sich mit weißer Haube auf dem Dach das Blech in den Bauch und tut so, als wär’ nix passiert.

Von Mark Daniel