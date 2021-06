Auf den Spuren der Leipziger Künstlerin Sofie Schneider

Leipzig

Die Spuren der Leipziger Künstlerin Sofie Schneider verlieren sich 1943 in Riga – doch jetzt spürt die Frauenkultur ihrem Leben und dem Schicksal ihrer Familie nach. Am Donnerstag berichtet der Soziokultur-Verein im Rahmen der Jüdischen Woche in seinem Domizil in Connewitz von der Recherche, die bis nach Südafrika reichte. Gleichzeitig geht eine Internetseite über das Projekt online.

Werk der Leipziger Künstlerin Sofie Schneider (1891-1942/43). Quelle: privat

Den Anfang nahm das Vorhaben bereits 2013, als die Frauenkultur die Verlegung eines Stolpersteins in der Eisenbahnstraße initiierte, um an Sofie Schneider zu erinnern. Sie hatte dort gelebt, bevor die Nazis sie im Januar 1942 nach Riga deportierten. Geboren 1891 in Sidra, im heutigen Polen, war sie mit ihrer Familie 1898 nach Leipzig gekommen. Ihr Vater war Kantor in einer Synagoge hier.

Nachfahrin lebt in Südafrika

Mehr als ein Jahrhundert später suchte ihre Nachfahrin Ruth in Leipzig nach Spuren ihrer Urgroßtante – weitgehend vergeblich. Erst als sie zurück in ihrer Heimat Südafrika war, erfuhr sie vom Stolperstein: Sie schrieb eine E-Mail an die Frauenkultur und bedankte sich. Seither gelingt es gemeinsam, mehr und mehr Licht in die Familliengeschichte zu bringen. Sofie Schneider hatte neun Schwestern und einen Bruder. Sie studierte Malerei in Leipzig und Jerusalem. Ihre südafrikanische Urgroßnichte besitzt zwei ihrer Werke – die nun in digitalisierter Form erstmals ausgestellt werden.

Termin: Donnerstag, 1. Juli, 19 Uhr, Frauenkultur, Windscheidstraße 51, Eintritt 4/2 Euro

Von mwö