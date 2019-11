Mit Thorsten Wolf auf den Spuren von „Tierärztin Dr. Mertens“

Leipzig

Schauspieler und Kabarettist Thorsten Wolf ist bei seinen Fans auch als Conny Weidner bekannt. So heißt er, wenn er in der ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ den Cheftierpfleger spielt. Und das tut er seit fast 15 Jahren. Erster Drehtag war im April 2005, seitdem sind sechs Staffeln entstanden, die mit hohen Einschaltquoten ausgestrahlt wurden und aktuell werden. Der 54-jährige Leipziger war in jeder Folge dabei.

Während seines Urlaubs in Neuseeland Anfang des Jahres schaute sich Thorsten Wolf die Drehorte von „Der Herr der Ringe“ an. Dabei kam er auf eine Idee, die er dem Leipziger Zoo anbot – Führungen auf den Spuren eines Drehtags bei „Tierärztin Dr. Mertens.“ Es dauerte eine Weile, bis die Rechte mit der Filmfirma geklärt waren. Und nun geht es am 1. Dezember tatsächlich los. Damit bietet der Leipziger Zoo erstmals Führungen mit einem Prominenten an, der nicht im Tiergarten arbeitet.

Mit Latzhose und Fotos

Thorsten Wolf geht mit den Besuchern an Schauplätze, die in der Serie eine Rolle gespielt haben oder mit denen sich besondere Erlebnisse verbinden. Zum Beispiel sein Tauchgang im Robbenbecken. Während er erzählt, wie das damals war, können sich die Gäste großformatige Fotos aus der Serie anschauen. Zwischen Gondwanaland, Tierklinik oder Nashornareal gibt es immer wieder Gelegenheit, Fragen zum Drehalltag zu stellen oder Requisiten wie die Latzhose anzufassen, die Conny Weidner ganz am Anfang trug. Am Ende erhalten alle Teilnehmer ein professionelles Foto, „damit sie in Ruhe zuhören und fragen können und nicht durch Selfies abgelenkt werden.“

Ab sofort buchbar

Die 90-minütigen Führungen stehen an mehreren Wochenenden zwischen Dezember und März auf dem Plan – teils sonnabends, teils sonntags, teils an beiden Tagen. Die erste Tour startet um 11 Uhr und endet um 12.30 Uhr, die zweite Tour schließt sich von 13 bis 14.30 Uhr an. Tickets kosten 39 Euro pro Person und sind ab sofort buchbar im Zoo unter Tickettelefon 0341 5933377. In Kürze werden sie auch über die Zoo-Webseite angeboten.

Von Kerstin Decker