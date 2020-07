Auf der Jagd nach dem Kometen: Fotos von Neowise über Sachsen

Leipzig

Kometen bekommt man mit bloßem Auge nicht aller Tage zu sehen. Aktuell nähert sich der Komet Neowise unserem Planeten. „Am 23. Juli soll er der Erde am nächsten stehen“, sagt Marco Gahrig, Teamleiter für Astrofotografie an der Sternwarte Schkeuditz. Nur alle 5000 bis 7000 Jahre komme der Komet Neowise der Erde so nah, sagt er. Grund genug für den gebürtigen Engelsdorfer sich auf die Lauer zu legen.

An der Teufelsmauer kein Erfolg

Bereits am Freitag sei er nach Magdeburg gefahren, in der Hoffnung Neowise fotografieren zu können. In Magdeburg hatte Gahrig allerdings wenig Glück „Zu viele Wolken am Himmel.“ Also fuhr der 41-Jährige weiter an die Teufelsmauer im schönen Harz. Auch hier hatte sein Warten keinen Erfolg.

Mehr Glück um 2 Uhr nachts in Liebertwolkwitz

Das Glück hold war ihm dann aber in der Nacht zum Sonntag. Gegen 2 Uhr konnte er Neowise – benannt nach dem gleichnamigen Nasa-Weltraumteleskop, durch das der Komet entdeckt worden war – am Himmel über Liebertwolkwitz sehen. „Ich habe vier Fotos gemacht und daraus ein Panorama erstellt“, erzählt er. „Es war nahezu perfekt.“

Der Komet Neowise über der St. Aegidien-Kirche in Oschatz: Der Fotograf Sven Bartsch hatte in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag das Glück, den Himmelskörper so eindrucksvoll im Bild einzufangen. Quelle: Sven Bartsch

Als Kind „ Hale Bopp “ mit bloßem Auge erblickt

Kometen würden ihn schon seit seiner Kindheit interessieren. Als Jugendlicher habe er den Kometen „ Hale Bopp“ mit bloßem Auge erblicken können. Auch anderen Sternguckern hat das Warten auf einen hellen Schweifstern viel Geduld abgefordert. Viele Kometen sind lichtschwach und ohne optische Hilfsmittel nicht auszumachen. Er sei wirklich froh, sagt Gahrig, der in einer Steuerkanzlei in Liebertwolkwitz arbeitet, dass er jetzt mit Neowise einen Kometen so gut am Himmel sehen und fotografieren konnte.

Neowise ab Mitte Juli auch abends sichtbar

Der erst am 27. März dieses Jahres entdeckte Neowise, der die ergänzende Bezeichnung C/2020 F3 trägt, ist der Sonne nur für wenige Monate so nah, dass er Gase und Staub freisetzen und einen Schweif bilden kann. Der Komet bewegt sich in den kommenden Wochen von Europa aus gesehen in den nordwestlichen Himmelsbereich, sodass er ab Mitte Juli auch abends sichtbar wird. Wie lange man ihn noch mit bloßem Auge sehen kann, ist allerdings ungewiss.

Noch einmal Neowise über Oschatz: Fotografiert von unserem Fotografen Sven Bartsch. Quelle: Sven Bartsch

„Am 23. Juli steht er der Erde am nächsten“, sagt die Wissenschaftlerin Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Dann beträgt seine Entfernung nur noch 103 Millionen Kilometer. Das entspricht ungefähr zwei Dritteln des mittleren Abstands der Erde zur Sonne.

So gelingt das Kometen-Foto Bei sternenklarem Himmel ist er ab der Mitternachtszeit am besten zu sehen: Der Komet Neowise. Wie aber bekommt man ihn im Bild festgehalten? Der Fotograf Sven Bartsch, der für die LVZ vor allem in Oschatz und Döbeln arbeitet, gibt Tipps für die technischen Voraussetzungen und verrät, wie ihm die Aufnahme gelang. „Die Kometen-Aufnahme von Oschatz habe ich mit der Nikon D810A fotografiert. Sie ist ein absolutes Muss in der Astrofotografie. Dank ihres überarbeiteten Infarot-Sperrfilters besitzt die D810A eine viermal höhere Lichtempfindlichkeit für die H-Alpha Spektrallinie. Mit ihren 36,3 Megapixel Bildsensor liefert die Kamera wirklich beeindruckende Bilder. Die extrem hohe Auflösung sorgt für brillante Detailschärfe. Im richtigen Moment am richtigen Ort kann man dann mit einer ISO von ca. 600 bei etwa 15 Sekunden und einer manuell eingestellten Blende schicke Kometen-Fotos machen. Wichtig: Das Stativ darf nicht fehlen! Gegen 2 Uhr in der Nacht zum Sonntag stand der Komet Neowise direkt neben der St.Aegidien Kirche in Oschatz und schaffte einen tollen Moment zum Fotografieren. Auf diesen habe ich nach den bewölkten letzten Tage sehnsüchtig gewartet. Doch in dieser Nacht stimmte einfach alles: Klare Luft, volle Akkus und die nötige Ruhe.“

Von Andreas Dunte