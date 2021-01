Auf zwei Rädern sicher durch den Winter in Leipzig

Leipzig

Ja, es gibt sie wirklich: Winterreifen für Fahrräder. Und ja, sie können besonders in rutschigen Situationen wie bei Schnee und Eis einen besseren Halt bieten, als gewöhnliche Reifen – auch wenn Schnee und Eis bei den hiesigen Wintern eher zur Seltenheit geworden sind. Winterreifen für das Fahrrad haben in der Regel winzige Spikes in Gummi. Die graben sich in die glatte Oberfläche, die Rutschgefahr sinkt. Eine Pflicht dafür, die Reifen bei den Rädern zu wechseln, wie es bei Autos üblich ist, gibt es allerdings nicht. Dennoch sollte zum Winter hin dem Fahrrad im Punkt Sicherheit Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Richtige Beleuchtung ist wichtig

Konrad Krause, Sprecher des ADFC Sachsen erklärt, dass es statt der Winterreifen auch eine andere Möglichkeit gibt, die weniger kostet – wenn sie denn korrekt ausgeführt wird: „Die Reifen sollten im Winter nicht prall mit Luft gefüllt sein, damit hat man automatisch in rutschigen Situationen, wie zum Beispiel bei Laub und Nässe, mehr Halt. Es ist aber wichtig, nicht zu wenig Luft im Reifen zu haben und nicht auf der Felge zu fahren. Das macht den Reifen brüchig.“ Durch weniger Luft im Reifen habe der eine bessere Auflage auf der Straße. Was dazu nicht fehlen sollte, ist die richtige Beleuchtung an Rad und Radler.

Und da wird es umfangreich, denn für die sogenannten „Lichttechnischen Einrichtungen" gibt es feste Regeln in der Straßenverkehrszulassungsordnung. Krause erklärt, das blinkende Lichter am Fahrrad angebracht nicht zulässig seien, anders sehe es damit jedoch bei der Beleuchtung an Helm und Kleidung aus. Mittlerweile gibt es dabei eine große Auswahl an Möglichkeiten, einige Helme haben bereits eingebaute Lampen oder solche, die im Bedarfsfall montiert werden können und sich bequem mit Akku oder Batterie laden lassen.

Batterielampen sind erlaubt

Am Fahrrad ist seit 2017 auch eine Beleuchtung gestattet, die nicht vom Dynamo betrieben wird. Ansteckbare Lampen, die beispielsweise mit Akku oder Batterie laufen, dürfen seitdem am Rad angebracht werden. Allerdings sind nicht alle Lampen, die es zu kaufen gibt, für den Gebrauch im Verkehr zugelassen. Erlaubte Produkte tragen eine Zulassungsnummer in der Form von beispielsweise „K12345“ und ein wellenförmiges Zeichen. Darauf sollte unbedingt geachtet werden. Vorne muss das Rad einen weißen Scheinwerfer und einen weißen Reflektor haben. Hinten ist ein roter Rückstrahler und roter Reflektor Pflicht. Außerdem müssen die Speichen mit reflektierenden Elementen ausgestattet werden. Das können beispielsweise je zwei Rückstrahler in den Speichen sein.

Krause erklärt, dass auch bereits integrierte Reflexstreifen am Reifen erlaubt sind. Zwei unabhängig voneinander funktionierende Bremsen, eine hörbare Klingel sowie Reflektoren an den beiden Seiten der Pedale, die nach vorne und hinten reflektieren, machen das Rad fit für den Straßenverkehr und dürfen nicht fehlen. „Bei den Bremsen sollte aber besonders im Winter vor der Fahrt getestet werden, ob sie eingefroren sind. Da kann eine Rücktrittbremse besser sein“, so Krause. „Und die Pedalreflektoren sind wichtig“, ergänzt er. Seine Erklärung: Bewegende und reflektierende Elemente am Fahrrad und Radler würden von Autofahrern eher wahrgenommen werden als statische, wie zum Beispiel Warnwesten. Sein Tipp daher: reflektierende Bänder an den Hosenbeinen, die sich während der Fahrt auf und ab bewegen und sich einfach vor der Fahrt befestigen lassen.

Und wer an kalten Tagen gerne mit Handschuhen fährt, sollte aufpassen, dass es damit keine Probleme während der Fahrt gibt, denn die können auch mal rutschen und den Griff an die Bremse erschweren. Rutschsichere Fahrradhandschuhe helfen hier.

Von Vanessa Gregor