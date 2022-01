Leipzig

Gute Nachrichten für alle Bücherfreunde, Autoren Verlage und die Veranstalter natürlich selbst: Die Leipziger Buchmesse kann nach zweijähriger Zwangsabstinenz wieder stattfinden. „Wir bereiten uns mit Hochdruck auf die Buchmesse vor“, sagte Andreas Knaut, Sprecher der Leipziger Messegesellschaft. Das gelte zudem auch für drei wichtige Fachmessen, die im Frühjahr über die Bühne gehen werden.

Der Online-Ticketverkauf für die Buchmesse (17. bis 22. März) hat begonnen. Gegenüber den Ausstellern und Besuchern wird klar signalisiert, dass sie für die beliebe Buchmesse planen können. Noch nicht bekannt ist, mit wie vielen Besuchern die Messe in diesem Jahr rechnet. Sollte es keine Beschränkungen geben, dürfte der Andrang nach Meinung von Branchenkenner enorm sein. Denn 2020 und 2021 war die zweitgrößte deutsche Buchmesse jeweils wegen der Corona-Lage abgesagt worden. Bis vor Kurzem war aber noch von einer Begrenzung auf maximal 25.000 Besucher pro Tag die Rede. Ob das konkretisiert wird, ist offen. 2019 wurden insgesamt 286.000 Besucher auf der Buchmesse gezählt.

300 Aussteller kommen zur Geschenkemesse

Grünes Licht gibt es auch für drei andere wichtige Veranstaltungen. So sollen die Fachmesse für Geschenk- und Wohntrends Cadeaux Leipzig sowie die Fachbörse für die grüne Branche Floriga wie geplant Anfang März stattfinden. „Nach sorgsamer Analyse der aktuellen pandemischen Situation und in enger Abstimmung mit unseren Ausstellern haben wir uns für die Durchführung der Messen entschieden“, teilt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe GmbH, mit. „Gerade in der gegenwärtigen Zeit ist es immens wichtig, der Branche eine Plattform für die direkte Begegnung, Information und Order zu bieten. Das wurde uns von Seiten der Aussteller nachdrücklich bestätigt.“

Wie Projektdirektor Andreas Zachlod berichtet, stehen die Aussteller in den Startlöchern, um dem Fachhandel die neuesten Kollektionen und Trends zu präsentieren. Insgesamt haben sich rund 300 Aussteller und Marken zur Cadeaux (5. bis 7. März 2022) sowie zur Floriga (6. März) angemeldet.

Alles klar für Weltleitmesse für Orthopädie und Rehatechnik

Mit ebenfalls jetzt schon rund 300 Anmeldungen von Ausstellern aus mehr als 27 Ländern kehrt die Weltleitmesse und der Weltkongress OT-World als Vor-Ort-Veranstaltung nach Leipzig zurück. Die letzte Ausgabe der Leitschau für Orthopädie und Rehatechnik war wegen Corona nur online möglich.

Die Vorbereitungen auf das Branchentreffen (10. bis 13. Mai 2022) laufen bereits. Buhl-Wagner: „Als Veranstalter werden wir die optimalen Bedingungen schaffen, um die Messe so sicher wie möglich für alle Beteiligten durchzuführen, natürlich mit dem erprobten Hygienekonzept Safe Expo.“

„Die Corona-Krise hat gezeigt, dass eine zuverlässige Hilfsmittelversorgung weder im Versand noch aus dem Homeoffice funktioniert“, meint Alf Reuter, Präsident des Bundesinnungsbands für Orthopädie-Technik (BIVOT). Eine kontaktlose Veranstaltung über die Hilfsmittelversorgung wäre immer mit sehr großen Einschränkungen verbunden. Deshalb sei man froh, dass es die OT-World in Leipzig als Präsenzveranstaltung gibt.

In der aktuellen sächsischen Corona-Notverordnung (CVO), die bis zum 6. Februar gilt, ist von der Öffnung der Messen im Freistaat noch nicht die Rede. Allerdings machte Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) Hoffnung, dass in der neuen CVO der Neustart möglich sei, sofern es die Zahlen zuließen. Die Messe wertet das als positives Signal. „Wir sind froh, dass es endlich wieder losgehen kann“, so Pressesprecher Knaut. Zuletzt musste die Publikumsschau „Haus-Garten-Freizeit“, die für Februar geplant war, auf kommendes Jahr verschoben werden. Auch die Mitteldeutsche Handwerksmesse und die Musikmesse „Musicpark“ wurden auf 2023 verlegt.

Von Andreas Dunte