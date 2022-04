Aufmerksamkeit für Klimawandel: Leipziger „Warming Stripes“ eingeweiht

Leipzig

74 Meter lange und 6 Meter breite Streifen in Blau- und Rottönen sollen auf der Leipziger Sachsenbrücke auf den fortschreitenden Klimawandel aufmerksam machen. Das Bündnis «Leipzig fürs Klima» hat die sogenannten „Warming Stripes“ in der vergangenen Woche auf der Brücke im Clara-Zetkin-Park aufgemalt. Sie wurden an diesem Samstag offiziell eingeweiht.

Die „Warming Stripes“ stehen unter der Schirmherrschaft von Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne, 2. v. rechts) Quelle: Andre Kempner

„Gibt keine Zeit zu verlieren“

„Die ’Warming Stripes’ sind ein unübersehbares Zeichen für das Engagement der Leipziger Zivilgesellschaft für den Klimaschutz. Und sie erinnern daran: Es gibt keine Zeit zu verlieren“, sagte Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) anlässlich der Einweihung. Er übernimmt die Schirmherrschaft für die Streifen.

Einweihung der Warming Stripes Aktion auf der Sachsenbrücke im Zetkinpark in Leipzig. Menschen tanzen zur Musik der Band Zerrwanst . Quelle: Andre Kempner

Günther erinnerte an die Folgen, die der Klimawandel bereits für Sachsen habe. „Drei Dürrejahre in Folge haben den Wald in nie gekannter Weise geschädigt. Die Dürre hat Brunnen versiegen und Gewässer austrocknen lassen“, sagte Günther. Im letzten Sommer habe das Hochwasser allein in Sachsen Schäden in dreistelliger Millionenhöhe angerichtet.

Das Warnbild „Warming Stripes“ basiert auf einem Modell des Wissenschaftlers Ed Hawkins. Ein Farbspektrum aus blauen und roten Streifen zeigt, wie sehr sich die Erde in den letzten Jahrzehnten erwärmt hat. Damit wollen die Umweltaktivistinnen und -aktivisten auf die rasant fortschreitende Erderwärmung aufmerksam machen.

Von RND/dpa