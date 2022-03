Wer sich in Sachsen bereit erklärt, Geflüchtete aus der Ukraine privat bei sich aufzunehmen, stellt sich einige Fragen: Muss ich die Aufnahme anmelden? Wie verfahre ich, wenn Ausgaben vorgestreckt werden müssen? Wie verhalte ich mich bei Konflikten und was gilt in puncto Corona-Impfung? Wir geben die Antworten.